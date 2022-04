Ambra Angiolini in campagna con la figlia Jolanda: il look per Pasqua è con la tuta di jeans Ambra Angiolini si gode il successo della serie Le Fate Ignoranti rilassandosi in campagna con la figlia Jolanda Renga: la sua tuta in denim è il capo da avere in primavera.

A cura di Beatrice Manca

Ambra Angiolini e Jolanda Renga, foto via Instagram

La primavera è entrata nel vivo e in questo weekend di Pasqua il sole splende quasi ovunque. Ambra Angiolini ha voluto approfittare del bel tempo per godersi una giornata in campagna insieme alla figlia Jolanda Renga. L'attrice nelle ultime settimane è stata impegnata nel lancio de Le Fate Ignoranti: la serie è uscita pochi giorni fa su Disney+ ed è già un successo. Sul red carpet della prima è apparsa elegantissima con uno smoking gessato, ma per il weekend in campagna ha scelto una comoda (e super chic) tuta in denim, il capo perfetto per le giornate tiepide di primavera.

Ambra Angiolini lancia il look total denim

Il denim domina le tendenze di primavera, tra top, camicie e abiti in jeans. Ce lo dicono le passerelle Primavera/Estate 2022 e ce lo confermano le influencer. Ambra Angiolini per il sabato immersa nella natura sceglie una tuta in denim con scollatura all'americana, pantaloni leggermente svasati e una cintura con fiocco per esaltare il punto vita. Ha abbinato alla tuta un paio di semplici sneakers bianche e un cardigan leggero blu: un look perfetto per queste giornate di primavera, quando il sole scalda la pelle ma è ancora presto per abitini e minigonne.

Ambra Angiolini e Jolanda Renga

Jolanda Renga sfoggia il cardigan corto

Insieme a lei c'era la figlia Jolanda Renga, che da poco ha compiuto diciotto anni ed è sempre più simile alla madre. Ambra Angiolini ha condiviso alcune foto della giornata trascorse insieme scherzando: "Mia figlia è strana…legge". Jolanda ha trascorso la giornata in compagnia di un buon libro, scegliendo un look semplice e trendy: pantaloni a vita alta color panna e un minicardigan color nocciola, tagliato all'altezza delle costole. Anche lei si avvia a diventare una trendsetter: in quanti copieranno l'idea per le scampagnate della Pasquetta?