Ambra Angiolini al lancio de Le fate ignoranti: sfila in smoking gessato con giacca corta Ambra Angiolini è nel cast de Le fate ignoranti, la serie tv tratta dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek. Il suo personaggio è una new entry, rispetto all’originale. Alla conferenza stampa di presentazione ha scelto un look formale ma elegante.

A cura di Giusy Dente

Instagram @aliecolapietro

Ferzan Ozpetek porta sul piccolo schermo Le fate ignoranti, suo film di successo del 2001, trasformandolo in serie tv e con un cast leggermente rinnovato. Gli 8 episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal 13 aprile 2022. L'intento del regista turco è approfondire quello che nella pellicola è rimasto in sospeso, in particolare le storie di alcuni personaggi secondari che erano state appena appena tratteggiate. Se nel film c'era il punto di vista di Antonia, nella serie ci sono i molteplici punti di vista di tutti gli altri. Nel cast ritroviamo Serra Yilmaz, attrice turca a cui Ozpetek è legatissimo: è l'unica riconfermata rispetto all'originale. Al posto di Margherita Buy e Stefano Accorsi troviamo invece Cristina Capotondi e Luca Argentero. Tra i nuovi personaggi secondari: Anna Ferzetti, Paola Minaccioni, Carla Signoris e Ambra Angiolini.

Instagram @ambraofficial

Ambra Angiolini nel cast de Le fate ignoranti

Gli esordi da attrice cinematografica di Ambra Angiolini risalgono al film Saturno contro, diretto proprio da Ferzan Ozpetek e uscito nel 2007. I due si sono ritrovati a lavorare insieme a distanza di 15 anni per la serie Le fate ignoranti. Qui la 44enne interpreta Annamaria, un'astrologa e cartomante coinvolta in un percorso di crescita sentimentale tortuoso, ma necessario per imparare ad amare davvero.

Instagram @ambraofficial

L'attrice ha preso parte col resto del cast alla presentazione della serie, ormai vicinissima al debutto su Disney+. Ha scelto un look firmato Giorgio Armani: tailleur blu con pantaloni palazzo e giacca corta abbinato a camicia bianca. Un outfit dall'eleganza intramontabile, che ha impreziosito con gioielli Chopard e completato con sandali argentati Giuseppe Zanotti.