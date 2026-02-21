Alex Ferreira, quanto costano gli sci con la tigre del campione olimpico di Milano Cortina

Alex Ferreira è l’atleta americano che ieri ha vinto la medaglia d’oro durante la finale del freeski maschile di HP che si è tenuta a Milano Cortina. In quanti hanno notato i suoi sci con la tigre?

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono quasi arrivate al termine: domani si terrà l'attesa cerimonia di chiusura ma nel frattempo sono ancora diverse le gare che stanno andando in scena. Ieri, ad esempio, a Livigno si è tenuta la finale del freeski maschile di HP e a trionfare è stato l'americano Alex Ferreira, che è riuscito a conquistare la prima medaglia d'oro della sua carriera (arrivato dopo l'argento a Pyeongchang e il bronzo a Pechino). In quanti hanno notato i suoi originali sci colorati e decorati con una maestosa tigre? Ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Chi ha firmato di sci di Alex Ferreira

Nel momento in cui ha capito di aver vinto l'oro a Milano Cortina, Alex Ferreira aveva appena finito di gareggiare e sfoggiava ancora gli abiti tecnici del suo team, tenendo tra le mani degli originali sci variopinti. Gli esperti del settore li avranno riconosciuti fin dal primo sguardo: si tratta di una paio di Völkl, brand famoso per la sua precisione, per la sua altissima qualità e per la sua incredibile tecnologia. Quelli dell'atleta, in particolare, sono il modello Revolt 90 della collezione 2026-27, una linea artistica contraddistinta da grafiche mozzafiato, realizzata in collaborazione con l'artista Emiliano Donaggio.

Alex Ferreira

Il significato della tigre sugli sci di Alex Ferreira

Gli sci firmati Völkl di Alex Ferreira sono stati costruiti attorno a un'anima in legno Light Swingweight: il loro peso è ridotto sulle estremità e concentrato al centro, così da renderlo più facilmente controllabile. Il sidewall, invece, è dotato di uno strato aggiuntivo per l'uso nel park, dettaglio utile per migliorare la stabilità e renderlo più resistente. La vera chicca, però, è la grafica che lo decora, un mix di scritte e disegni coloratissimi, tra i quali domina un'enorme tigre centrale, simbolo universale di forza e coraggio. Qual è il prezzo di questi originali sci del campione olimpico? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 550 euro (ma al momento sono quasi completamente sold-out).

Leggi anche Come diventare un campione di Milano Cortina? Con la medaglia olimpica di cioccolato