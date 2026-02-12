Perché Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina ha una tigre sul casco (e quanto costa)

Federica Brignone ha vinto l’oro alla women’s super-G race a Milano Cortina 2026. In quanti hanno notato il suo casco con la tigre? Ecco cosa significa e quanto costa.

Si sta è appena conclusa la women's super-G race, l'ultima sfida di velocità sull'Olympia delle Tofane, una delle gare più attese dai tifosi italiani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A competere non poteva mancare la campionessa Federica Brignone, che non solo ha battuto la collega e amica Sofia Goggia ma che è riuscita anche a vincere la medaglia d'oro. Come ormai risaputo per tutti gli atleti che partecipano ai Giochi, nulla viene lasciato al caso nei loro look. In quanti hanno notato che Federica Brignone ha indossato un appariscente casco decorato con la tigre? Ecco cosa significa, chi lo ha firmato e il suo prezzo.

Federica Brignone ha ideato personalmente il suo casco

Federica Brignone, già due volte vincitrice della Coppa del mondo di sci alpino, si è aggiudicata l'oro olimpico a Milano Cortina 2026 ma, al di là del suo talento, ad attirare le attenzioni degli spettatori è stato il suo casco. Il motivo è molto semplice: è decorato con il volto di una enorme tigre con i penetranti occhi verdi in primo piano.

Casco Rossignol

A realizzarlo è stato il brand Rossignol, che ha ideato l'accessorio su richiesta della campionessa (mettendolo poi successivamente anche in vendita). La tigre, il cui disegno è ispirato all’opera originale di MartiDesign, è un simbolo di potenza, precisione e determinazione senza paura, una rappresentazione grafica e "selvaggia" di Federica, diventata esempio e idolo grazie alla sua caparbietà e al coraggio di non arrendersi mai di fronte le difficoltà.

Federica Brignone con la tigre sul casco

Chi ha firmato il casco di Federica Brignone alle Olimpiadi

Il casco da sci con la tigre di Federica Brignone è prodotto in limited edition da Rossignol, si chiama Hero Giant FIS ed è stato progettato "per gli sciatori competitivi che cercano prestazioni senza compromessi sulle piste". Ha un profilo aerodinamico elegante, una protezione avanzata dagli impatti e dei canali auricolari che permettono di percepire alla perfezione i suoni ambientali lungo il percorso.

Casco Rossignol

Presentato con la frase "Il suono come guida, la velocità come obiettivo", il casco è un vero e proprio top di gamma. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand a 260 euro ma è disponibile anche in una selezione di negozi di sci specializzati in tutta Italia.