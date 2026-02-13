stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Qual è il significato dell’anello verde di Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina

Ieri Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina: in quanti hanno notato il suo anello verde? Ecco qual è il suo significato simbolico.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'Italia sta letteralmente spopolando alle Olimpiadi di Milano Cortina, basti pensare al fatto che praticamente ogni giorno un atleta del nostro paese riesce a salire sul podio. Ieri, ad esempio, è stato il turno di Federica Brignone, che si è aggiudicata il primo gradino del podio alla women's super-G race, l'ultima sfida di velocità sull'Olympia delle Tofane. In quanti hanno notato che, nel momento in cui ha ritirato la medaglia d'oro, sfoggiava un anello colorato molto particolare?

L'anello verde acqua di Federica Brignone

Federica Brignone è una delle grandi protagoniste delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, dove proprio ieri è riuscita a vincere una medaglia d'oro nella categoria women's Super-G race, lasciandosi definitivamente alle spalle il momento buio seguito all'infortunio. Se in pista era apparsa super glamour con un audace casco decorato con una tigre, sul podio è tornata agli abiti "quotidiani" e, oltre a sfoggiare la tuta della nazionale (con tanto di cappellino coordinato, ha indossato anche una serie di anelli preziosi. Il più originale è quello che portava all'anulare destro: una fedina firmata DoDo in argento dorato oro rosa 18K ma ricoperta di smalto bi-color turchese.

Federica Brignone con l’anello DoDo
Federica Brignone con l’anello DoDo

Quanto costa l'anello di Federica Brignone

L'anello indossato da Federica Brignone è della collezione Rondelle di DoDo, una linea intramontabile, da collezionare e tramandare, che mixa argento, oro e titanio. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 280 euro, anche se attualmente è disponibile in versione scontata.

Leggi anche
Unghie tricolore e smalto fluo alle Olimpiadi Milano-Cortina per le campionesse Fontana e Lollobrigida
Anello Rondelle
Anello Rondelle

Oltre a trattarsi di un gioiello cult, nasconde anche un preciso significato simbolico: le Rondelle di DoDo hanno l'obiettivo di lasciare esprimere il proprio spirito narrativo attraverso elementi modulari, tattili e dal design circolare. Ogni pezzo, infatti, è componibile e racconta una storia, delle emozioni. In questo caso, ad esempio, il verde acqua simboleggia armonia, rinascita e pace interiore, tutti sentimenti che contraddistinguono la nuova esperienza olimpica di Federica Brignone.

Federica Brignone con l’anello di DoDo
Federica Brignone con l’anello di DoDo
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi Milano-Cortina
Le originali manicure delle campionesse italiane
Qual è il significato dell'anello verde di Federica Brignone
Qual è il significato dell'anello verde di Federica Brignone
Dove trovare e quanto costano le spille che stanno spopolando sui social
Dove trovare e quanto costano le spille che stanno spopolando sui social
Perché Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina ha una tigre sul casco (e quanto costa)
Perché Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina ha una tigre sul casco (e quanto costa)
Pattinaggio su ghiaccio: notti stellate e cristalli nei costumi sul podio
Pattinaggio su ghiaccio: notti stellate e cristalli nei costumi sul podio
Perché le spille delle Olimpiadi sono l'accessorio più desiderato del momento
Perché le spille delle Olimpiadi sono l'accessorio più desiderato del momento
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views