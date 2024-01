Alessia Marcuzzi saluta le Maldive con shorts a fiori e un costume cut-out Alessia Marcuzzi ha trascorso le vacanze di Natale alle Maldive: mentre in Italia scoppiava il gossip per un presunto flirt con Stefano De Martino, la conduttrice si è goduta un po’ di relax al caldo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessia Marcuzzi

Le vacanze di Natale sono giunte al termine anche per Alessia Marcuzzi. La conduttrice è volata al caldo delle Maldive per festeggiare l'arrivo del nuovo anno: un 2024 iniziato con un gossip che la vede coinvolta dopo le dichiarazioni di Belen Rodriguez sul suo presunto flirt, risalente al 2018, con Stefano De Martino. La showgirl saluta con un post sui social il resort extra lusso e l'acqua cristallina dell'isola, tra abiti floreali e e costumi già di tendenza.

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi splende alle Maldive con shorts floreali griffati

Alessia Marcuzzi ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti della vacanza appena trascorsa alle Maldive, immortalate dalla spiaggia del Four Season Resorts. La conduttrice splende in spiaggia con un paio di shorts a fiori firmati Dolce&Gabbana e un corpetto increspato in pizzo color nude.

Alessia Marcuzzi

Tra gli scatti condivisi, non mancano quelli dei paesaggi mozzafiato delle Maldive. Marcuzzi ha approfittato delle vacanze al caldo per qualche immersione e per lanciare nuovi trend per l'estate 2024. In una delle foto postate su Instagram, la conduttrice indossa un bikini color kaki targato Exilia, un brand italiano di beachwear e lingerie. La parte superiore ha un dettaglio cut-out che rende la forma del costume meno classica e convenzionale.

Alessia Marcuzzi alle Maldive

Non mancano anche gli outfit chic da sera, come il lungo abito verde smeraldo scelto da Marcuzzi per una cena in riva al mare. La conduttrice e imprenditrice, poi, ripropone uno scatto mentre sfoggia il bikini zebrato del brand italiano Ele Collection. Nonostante il 2024 sia appena iniziato, Alessia Marcuzzi sembra già pronta per i trend dell'estate.

L'outfit da sera di Alessia Marcuzzi