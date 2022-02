Alessandra Amoroso torna in tv in total black: sul palco è mannish col tailleur leopardato Alessandra Amoroso è tornata in tv, è stata tra gli ospiti speciale de La Versione di Fiorella, il programma di Fiorella Mannoia che ha debuttato in seconda serata su Rai 3. Per l’occasione la cantante ha puntato sulla moda mannish, sfoggiando un tailleur total black ma dai dettagli animalier.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Amoroso è tornata in tv, lo ha fatto per partecipare a La Versione di Fiorella, il programma di Fiorella Mannoia che andrà in onda ogni settimana in seconda serata su Rai 3. Insieme a Enrico Brignano e Paolo Simoni, la cantante è stata tra gli ospiti speciali della prima puntata e ancora una volta è riuscita a emozionare il pubblico con la sua voce. Per un evento tanto importante poteva mai rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue? Assolutamente no e ha pensato bene di puntare sull'eleganza senza tempo del total black, declinandolo però in una versione audace e trendy.

Il completo total black di Alessandra Amoroso

Per partecipare al programma di Fiorella Mannoia su Rai 3 Alessandra Amoroso è rimasta fedele al suo stile di classe ma allo stesso tempo glamour. Ad aiutarla nella scelta del look è stata Stefania Sciotino, la stylist che è nel suo staff ormai da anni, che ha pensato bene di farle seguire il trend della moda mannish. La cantante ha indossato un tailleur con giacca avvitata e pantaloni a sigaretta coordinati, un modello firmato Just Cavalli in total black ma decorato all-over con una stampa leopardata in tinta. Per completare il tutto ha scelto un body con lo scollo a cuore di Wolford e una collana rigida bronzata di Federica Tosi.

I sandali Giannico

Alessandra Amoroso indossa i sandali di cristalli

Nell'outfit della Amoroso non è mancato il dettaglio scintillante: ha infatti abbinato il completo nero a un paio di sandali col tacco a spillo tempestati di cristalli. Sono firmati Giannico e sul web vengono venduti a 785 euro. La cantante ha poi tenuto i capelli sciolti, mettendo in risalto delle beach waves sbarazzine e dall'effetto naturale. Se fino a qualche tempo fa portava la chioma castano scuro, ora ha aggiunto delle sfumature caramello sulle punte, rendendo così l'hair look più primaverile. Alessandra tornerà a spopolare con i suoi tormentoni la prossima estate? L'unica cosa certa è che per i fan è un vero e proprio sogno rivederla in tv.