Adele coperta di cristalli sul palco di Las Vegas: chi ha firmato l'abito scintillante Adele è tornata a esibirsi a Las Vegas con i suoi "Weekends with Adele" e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ecco chi ha firmato il lungo abito scintillante che ha sfoggiato sul palco.

A cura di Valeria Paglionico

Adele è una delle artiste pop più amate al mondo e, nonostante gli anni che passano, continua a incantare tutti col suo incredibile talento. Da novembre 2022 ha dato il via a un progetto davvero speciale (e soprattutto super atteso dai fan): i cosiddetti "Weekends with Adele", una serie di concerti al Colosseum Caesars Palace di Las Vegas che la vedranno protagonista fino a giugno 2024 ogni fine settimana. Tutte le volte che calca l'ambito palcoscenico non rinuncia mai al glamour, anzi, dà il meglio di lei con dei meravigliosi abiti custom made che di sicuro rimarranno nella storia della sua carriera: ecco tutti i dettagli del modello sfoggiato lo scorso weekend.

Chi ha firmato l'abito scintillante di Adele

Con i suoi concert residency Adele è tornata a innamorarsi delle esibizioni dal vivo, riconnettendosi con le sue canzoni e ricordando il profondo significato che hanno sempre avuto per lei. Per le performance dell'ultimo weekend è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile, trasformando lo show in una vera e propria esplosione di scintillii. La cantante si è affidata all'esuberanza di Dolce&Gabbana, Maison italiana che ha realizzato per lei un lungo abito tempestato di micro cristalli e paillettes brillanti che non poteva passare inosservato. Si tratta di una sinuosa sirena a maniche lunghe e a girocollo, è totalmente dark ma ha dei fili argentati che definiscono la silhouette dalle spalle alle gambe.

Adele in Dolce&Gabbana

Adele brilla sul palco di Las Vegas

La gonna con lo strascico era così lunga da coprire i piedi della cantante (anche se di sicuro indossava dei vertiginosi tacchi), mentre per quanto riguarda i gioielli non ha rinunciato a un tocco scintillante: nonostante l'abito fosse già super sparkling, ha indossato un anello di brillanti.

Adele con l'anello di brillanti

Niente capelli sciolti, ha preferito legarli in un raccolto bon-ton ma con un ciuffo ondulato che le cadeva lateralmente sul viso. Manicure XXL total white, sorriso stampato sulle labbra e l'immancabile eye-liner nero che le delineava gli occhi azzurri: Adele ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria regina di eleganza. Cosa indosserà per i concerti che la vedranno protagonista nel prossimo weekend?