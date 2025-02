video suggerito

Addio minigonne e abiti romantici: il look di San Valentino da avere è mannish come quello di Belén San Valentino si avvicina e non sapete cosa indossare? Potete prendere ispirazione da Belén Rodriguez, che per la festa degli innamorati ha proposto un look decisamente anti-convenzionale. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

San Valentino si avvicina ed è arrivato il momento di pensare a qualcosa di speciale per celebrare al meglio l'amore che si prova per il partner. Tra romantiche cene a luce di candela, giornate alla spa e gite di coppia, non può mancare il look "a tema". Tutte coloro che credono di dover necessariamente puntare su minigonne, calze ricamate, maglioni a cuori e tacchi a spillo dovranno però ricredersi: quest'anno il look del 14 febbraio dovrà essere anti-convenzionale come dimostrato da Belén Rodriguez. Ecco cosa ha indossato la conduttrice in vista della festa degli innamorati.

Il look anti-convenzionale di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez potrà pure essersi presa una temporanea "pausa" dagli uomini dopo le numerose delusioni sentimentali, ma non per questo ha dimenticato l'entusiasmo e la felicità travolgente che si provano quando si è innamorati. Complice il fatto che sponsorizza in prima persona il suo brand di abbigliamento Mar de Margaritas, è diventata testimonial della collezione di abiti per San Valentino. Il dettaglio che non è passato inosservato? Non ha scelto spacchi, trasparenze, scollature e stampe romantiche, ha preferito puntare tutto sulla moda mannish con un look che si rivelerà perfetto per coloro che vogliono aggiungere un tocco chic e formale alla festa del 14 febbraio.

Belén in Mar de Margaritas

Belén in pantaloni e gilet per San Valentino

Al motto di "Una storia sull'amore", Belén Rodriguez ha rivelato la sua scelta di stile anti-convenzionale per San Valentino. Ha sfoggiato il look più trendy del momento, il tailleur, ma declinandolo in una versione sbarazzina che fa sentire già l'odore di primavera.

Leggi anche Il drastico cambio look di Belén Rodriguez: posa con caschetto mosso e frangia

Collezione San Valentino di Mar de Margaritas

Ha infatti indossato un completo gessato a due pezzi, un modello a fondo beige con righine bianche all-over composto da gilet corto e monopetto (prezzo 155 euro) e pantaloni palazzo con pences a vita alta (165 euro). A completare il tutto non poteva mancare la camicia bianca, portata abbottonata fin sopra al seno. Capelli sciolti con la fila molto laterale, make-up curato nei minimi dettagli con focus su occhi e bocca e manicure a mandorla con smalto nude: in quante prenderanno ispirazione da Belén per rendere il proprio San Valentino super chic?

https://www.instagram.com/mardemargaritasbrand/p/DFp1V4GMnQW/