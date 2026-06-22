Addio Labubu, la nuova ossessione di Vittoria Ferragni sono i peluche che prendono vita nel calderone

Dimenticate i Labubu, la nuova mania sono i Magic Mixies, i peluche che prendono vita dal calderone. A dimostrarlo è stata Vittoria Ferragni, la cui mamma Chiara li ha definiti la sua “ossessione”.

Ricordate i Labubu, i peluche a forma di mostri di PopMat che hanno spopolato lo scorso anno? Fino a qualche mese fa erano praticamente ovunque, dalle camere dei bambini alle borsette delle influencer, e diedero vita a una vera e propria mania, tanto che i collezionisti incalliti erano disposti anche a spendere cifre da capogiro per aggiudicarsi i modelli più rari. In questo 2026, però, le cose sembrano essere cambiati e a prendere il loro posto sono stati i Magic Mixies. A dimostralo è stata Vittoria Ferragni, la cui mamma Chiara ha raccontato che i pupazzetti che prendono vita dal calderone sono la sua nuova ossessione.

La nuova ossessione di Vittoria Ferragni

Chiara Ferragni potrà pure non mostrare più i figli sui social ma spesso continua a raccontare degli aneddoti dolci e divertenti che li riguardano. L'ultimo vede come protagonista Vittoria, che ha ufficialmente trovato il suo nuovo gioco del cuore. "Vittoria è ossessionata da questi peluche e oggi abbiamo trovato quello che ama di più", sono state queste la parole usata dalla mamma imprenditrice per mostrare ai followers l'inedito gioco della secondogenita. Si tratta di un pupazzetto a forma di animale con la criniera colorata, il corpo peloso, le corna sulla fronte e gli occhi grandi, la sua particolarità? Nasce letteralmente da un calderone magico. Quello che Vittoria cercava da tempo, in particolare, è sui toni del fucsia, rosa e viola e sembra essere destinato a prendere il posto dei suoi Labubu preferiti.

Il Magic Mixies di Vittoria

Come funzionano i Magic Mixies

Come funzionano i Magic Mixies? I bambini che li acquistano si ritrovano tra le mani un calderone magico e una bacchetta, utile a mescolare gli ingredienti della loro pozione: una volta lanciato l'incantesimo, il calderone si illumina, emette suoni e fumo, per poi rivelare il nuovo magico amico. La cosa particolare è che il peluche è interattivo: reagisce al tocco e risponde alla bacchetta, prendendo letteralmente vita. Qual è il prezzo del gioco? Sui principali e-commerce online viene venduto a 129 euro con tutto il kit magico, mentre la ricarica costa circa 29 euro. Quanti sono i bambini che, come Vittoria Ferragni, li considerano la loro nuova ossessione?

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