A chi somiglia il principe George: la risposta arriva sui social A chi somiglia il principino George? La risposta sembra essere tutt’altro che banale ed è arrivata sui social da Carlo Spencer, il fratello di Lady Diana.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è tra le più amate e seguite al mondo, soprattutto dopo che lo scorso 8 settembre è morta la regina Elisabetta II. L'evento ha modificato la linea di successione al trono, rendendo Carlo re col nome di Carlo III e facendo avanzare sia il figlio William che il nipote George. Quest'ultimo, in particolare, sembra avere già il destino scritto anche se ha solo 9 anni e non sorprende che fin da piccolissimo abbia sempre avuto tutti i riflettori puntati su di sé. In quanti, però, hanno notato un'incredibile somiglianza con i membri di casa Spencer, ovvero gli antenati del papà che, seppure nobili, non c'entrano nulla con i Windsor?

La vecchia foto di Carlo Spencer

Il principe George sta crescendo, il prossimo luglio compirà 10 anni ma sembra già avere tutte le carte in regola per diventare un perfetto re d'Inghilterra. Il dettaglio che in molti si sono chiesti, però, non c'entra nulla con la linea di successione al trono, riguarda piuttosto le somiglianze del bimbo con i suoi antenati. Complici i capelli biondi e il sorriso vispo, a primo impatto si direbbe che ha ereditato fascino e bellezza da papà William, ma a quanto pare non è giusto al 100%. La risposta è arrivata da Carlo Spencer, il fratello di Lady Diana, la nonna che il principino non ha mai conosciuto. Quest'ultimo è sempre molto attivo sui social e proprio qualche giorno fa ha condiviso sui social un vecchio ricordo di famiglia.

George ha ereditato geni e bellezza dagli Spencer

Carlo Spencer ha postato sia su Instagram che su Twitter uno scatto in bianco e nero di suo padre, il conte Edward Spencer. Così facendo, ha ricordato il giorno del suo compleanno, aggiungendo queste parole nella didascalia: "Mio padre nel 1940, all'età di 16 anni, in piedi di fronte a un Althorp coperto di edera. Oggi sarebbe stato il suo 99° compleanno". Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan della Royal Family è che quell'uomo somiglia in modo impressionante al piccolo George, tanto che in molti hanno commentato: "I geni Spencer sono molto forti, i due figli di Diana e del principe George si assomigliano tutti", "C'è una forte somiglianza familiare qui". Insomma, il principino sembra aver ereditato i geni e la bellezza della famiglia Spencer e sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di vederlo "da grande".