Uno stadio a forma di coccodrillo, ecco dove si trova Con un’altezza di 42 metri e una testa di animale gigantesca, lo stadio a forma di coccodrillo è pronto ad accogliere i tifosi di calcio.

A cura di Clara Salzano

Lo stadio a forma di coccodrillo

Ha una gigantesca testa di coccodrillo che si illumina e un'altezza di 42 metri il nuovo stadio della municipalità metropolitana di Bursaspor, in Turchia. Dopo diversi anni di ritardo, l'originale stadio a forma di coccodrillo sorge lungo il fiume Nilüfer nella parte occidentale di Bursa.

Lo stadio di Bursa

Domina l'intera città di Bursa, a nord-ovest della Turchia, il nuovo stadio a forma di coccodrillo verde. La forma, progettata dallo studio di architettura Sozuneri Architects, è un omaggio alla squadra locale del Bursasporm soprannominata Green Crocodiles (coccodrilli verdi). Lo stadio è stato chiamato infatti Timsah Park, che in turco significa "Crocodile Park" (parco del coccodrillo) e occupa infatti una superficie di 40 ettari, pari quasi ad un parco verde a forma di coccodrillo.

La testa di coccodrillo dello Stadio dei Bursaspor

La testa di coccodrillo è il punto più alto dello stadio e si trova a oltre 42 metri. La testa è stata oggetto di una notevole sfida ingegneristica che è stata la causa dei ritardi nel completamento dello stadio. Questo spazio è destinato ad essere un grande luogo di eventi/banchetti. Anche l'interno dello stadio è particolare perché ha una disposizione unica delle tribune con la tribuna principale occidentale divisa in tre livelli.

Gli interni dello stadio di Bursa

Lo stadio di Bursa si sviluppa su un'enorme superficie di 190.000 metri quadrati, di cui 50.000 per uso commerciale e uffici. Il progetto include anche un parcheggio sotterraneo per oltre 640 auto, oltre i 1.500 posti all'aperto, 35 ristoranti, 789 servizi igienici e 90 varchi di accesso. All'interno ci sarà posto per 44.000 spetttori.