Spider Man scolpito sulla mina di una matita: è la micro opera d’arte di Gianluca Veggia Gianluca Veggia è un artista e scultore appassionato di modellismo e Pencil Art. La sua nuova creazione in miniatura è un omaggio a Spider Man, realizzata lavorando la mina di una matita.

A cura di Giusy Dente

Instagram @gianluca_veggia

Travestirsi da Spider Man è un conto, travestire una matita un altro. Gianluca Veggia però ci ha provato e ci è riuscito, trasformando una Jumbo rosso-blu nel super eroe originariamente nato dalla fantasia di Stan Lee e Steve Ditko. Dai fumetti degli anni Sessanta, le avventure dell'Uomo Ragno sono passate ai film, ai cartoni animati, ai videogiochi, diventando parte integrante della cultura pop contemporanea. I tre film in particolare, della saga firmata Marvel e diretti da Sam Raimi, sono stati tutti un enorme successo. Proprio sulla scia dell'uscita del nuovo capitolo intitolato Spider Man: No Way Home (regia di Jon Watts) l'artista ha voluto dare forma al supereroe a modo suo, con ciò che solitamente usa per le sue micro creazioni: una semplice matita, che nelle sue mani diventa un capolavoro in miniatura.

Spider Man di Gianluca Veggia

Linus, Memole, Freddie Mercury, Nemo, persino la macchina del tempo di Ritorno al futuro e la DeLorean di Ritorno al Futuro: la fantasia di Gianluca Veggia non ha confini e trae spunto dai personaggi più amati della televisione, del cinema, della musica, che diventano i soggetti delle sue piccole grandi creazioni. Con pazienza e minuzia, senza tralasciare alcun dettaglio, l'artista è solito ricavare dalle mine delle matite dei veri e propri capolavori. L'ultimo è quello che celebra l'uscita del nuovo film di Spider Man. Con alcune ore di lavoro è riuscito a dare a una matita Jumbo le sembianze del supereroe, vestendolo di rosso e blu, come di tradizione.

Le sue micro sculture vengono realizzate su mine di matite o grafite. Questa nello specifico, che è il suo personale omaggio a Spider Man, ed è stata prima scolpita e poi dipinta in alcune parti. È ‘alta' appena 0,5-0,6 mm ed è a sua volta posizionata all'interno di una fiala di vetro con basetta espositiva. Vederla tra le dita dell'artista rende bene l'idea di quanto sia minuscola!