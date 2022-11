Palazzo Trussardi a Milano cambia stile: i nuovi interni di boutique, café e dell’iconico ristorante Palazzo Trussardi riapre in centro a Milano, accanto al Teatro alla Scala, come un nuovo lifestyle hub per tutti.

A cura di Clara Salzano

Il nuovo Palazzo Trussardi a Milano

Riapre Palazzo Trussardi, lo storico flagship store della casa di moda milanese e spazio per artisti e designer nel centro di Milano, accanto al Teatro Alla Scala. Era il 1996 quando Nicola Trussardi inaugurò Palazzo Trussardi, uno dei primi concept store al mondo che univa moda, arte e cultura. Non solo negozio d'abbigliamento ma anche un luogo dove cenare prima, incontrarsi dopo l’Opera, o assistere ad un'esposizione artistica, Palazzo Trussardi è da sempre stato considerato un lifestyle hub molto frequentato dai milanesi ma non solo, che oggi rinasce nel rispetto della storicità dell’edificio e con un design contemporaneo che rivoluziona gli interni del palazzo.

Il nuovo store di Palazzo Trussardi – Courtesy of Trussardi

Il progetto per Palazzo Trussardi

Un team di architetti, artisti e designer dello studio di architettura berlinese bplus.xyz in collaborazione con Thorben Gröbel, ha definito il progetto per il nuovo Palazzo Trussardi. Lo storico edificio accoglie il flagship store della casa di moda milanese e due spazi dedicati al gusto, il Café Trussardi e il Ristorante Trussardi , a guida dello chef stellato Giancarlo Perbellini. La storicità dell'edificio, con il suo scheletro murario, è stato il punto di partenza per il restyling di Palazzo Trussardi.

La struttura del Palazzo Trussardi portata a vista – Courtesy of Trussardi

Il nuovo flagship store

Nel progetto di ristrutturazione bplus.xyz ha valorizzato la struttura dell’edificio, con la sua semplicità materica, in contrasto col design contemporaneo degli allestimenti: “L’edificio era lì prima di noi e sarà lì dopo di noi – raccontano gli architetti berlinesi – Vogliamo sfidare il paradigma della durata di vita del negozio al dettaglio, che va dai 3 ai 5 anni, partendo dalla comprensione di ciò che già esiste nello spazio e cosa invece continuerà ad esserci in futuro”.

Lo store di Palazzo Trussardi – Courtesy of Trussardi

Il flaghisp store Trussardi così come lo ricordavano i milanesi e i visitatori è stato rimosso, con i suoi strati di plastica e cartongesso, come una patina del tempo da restaurare.

All’interno dello store

Come cambia Cafè Trussardi

L’idea di portare alla luce l'onestà materiale e la storia dell'edificio ha guidato l'intero progetto. Palazzo Trussardi è stato il primo giardino verticale sospeso in Italia, progettato da Patrick Blanc, e sulla terrazza coperta del Café è stata mantenuta l'iconica impronta verde del vecchio progetto, volendo creare un legame tra il passato e il presente di Trussardi.

Cafè Trussardi By Giancarlo Perbellini – Courtesy of Trussardi

All'interno, uno specchio lungo 25 metri, posto in diagonale, divide lo spazio del negozio dal Café Trussardi e riflette Piazza della Scala come a voler creare un continuum tra passato, presente e futuro della Maison.

Il bancone di Café Trussardi – Courtesy of Trussardi

Le novità del Ristorante Trussardi

Al primo piano di Palazzo Trussardi si colloca l'iconico Ristorante Trussardi guidato da Giancarlo Perbellini. Lo spazio è in continuità con il negozio e il Café Trussardi, come lo sono il mondo del cibo e della moda per Trussardi, attraverso un collegamento visivo al centro del Palazzo. Anche l'illuminazione cambia in base al piano e all'ambiente passando da tonalità più fredde dello store a luce più calda nel ristorante fino ad integrarsi con la luce naturale nella veranda esterna. Nel nuovo Ristorante Trussardi si aggiunge una sala privata per eventi più intimi.

Il nuovo ristorante Trussardi

Il riutilizzo di Palazzo Trussardi

All'interno del progetto sono stati riutilizzati anche una serie di elementi dell'edificio come gli infissi in acciaio inossidabile e le scaffalature in un concept di riciclo e riutilizzo molto caro a bplus.xyz. Thorben Gröbel ha rivitalizzato alcuni vecchi elementi obsoleti dando loro nuova funzione come tubi di acciaio utilizzati come appendiabiti e sgabelli ricavati da materiale di scarto del cantiere.

Gli elementi all’interno dello store – Courtesy of Trussardi

Gli espositori sono stati creati riutilizzando i sedili in pelle e le porte delle auto con una visibile patina di macchie e rughe per continuare quel meraviglioso dialogo tra passato, presente e futuro che la Maison Trussardi continua a perseguire.