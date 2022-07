A Milano tornano gli anni ’90 con l’Hard Rock Cafè: le foto dell’iconico ristorante L’Hard Rock Cafè ha aperto a Milano, in pieno centro città, e promette di conquistare l’attenzione di tutti, residenti e turisti, con la sua collezione di oggetti musicali famosi alle pareti.

A cura di Clara Salzano

L’ingresso dell’Hard Rock Cafe Milan

A lungo è stato il simbolo del turismo internazionale. Chi viaggiava collezionava le maglie dell'Hard Rock Cafè come souvenir per dimostrare che aveva visitato un determinato paese. Con l'avvento dei social network che mostra ogni particolare dei propri spostamenti, sembrava che l'Hard Rock fosse sparito e invece ha appena aperto a Milano. L'Hard Rock Cafe Milan si trova in via Dante 5, non lontano dal Duomo, nel pieno centro meneghino, ed è pronto a conquistare tutti con i suoi 809 metri quadrati di locale e due palchi di musica dal vivo.

Il palco dell’Hard Rock Cafè Milan

Era il 1971 quando il primo ristorante della catena a tema musicale Hard Rock aprì a Londra per permettere agli inglesi di immergersi nella cultura musicale americana.

L’interno dell’Hard Rock Cafe Milan

L'azienda inizio poi ad imporsi come un fenomeno mondiale quando nel 1979 Eric Clapton donò la sua chitarra all'Hard Rock dando inizio alla collezione più preziosa al mondo di cimeli musicali.

Hard Rock Cafe Milan

Sono più di 86.000 i pezzi esposti negli Hard Rock di tutto il mondo. E ora anche Milano al suo iconico locale a tema musicale. L'Hard Rock Cafe Milan è decorato con la memorabilia della collezione iconica di Hard Rock che comprende la giacca dorata del Re del Pop Micheal Jackson, l'intimo di Madonna e cimeli di rockstar italiane come Ligabue e Negramaro.

Lo shop dell’Hard Rock Cafe Milan

Il nuovo Hard Rock Cafe Milan si sviluppa su due livelli e può ospitare fino a 250 posti a sedere all'interno. Il locale comprende un'offerta varia che va dalla musica all'intrattenimento, dal merchandising iconico alla cucina tipica americana. Al piano terra del locale si trova il Rock Shop con le sue iconiche magliette e molti altri prodotti.

L’esterno dell’Hard Rock Cafè Milan

Sullo stesso piano si trova il bar e un palco per la musica dal vivo. Il primo piano è occupato da una zona riservata a eventi privati con un proprio palco per i live. Sulle pareti è esposto l'intimo usato da Madonna durante il suo “Who’s That Girl” World Tour del 1987 , il reggiseno in pizzo di Cher e la giacca in velluto verde lime di Elton John, tra i vari oggetti.