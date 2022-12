Nel nuovo salotto di Aurora Ramazzotti: arredi neri e pavimento in legno Aurora Ramazzotti mostra le prime foto del salotto della sua nuova casa a Milano dove ha fatto di recente anche l’albero di Natale.

A cura di Clara Salzano

Il salotto di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti vivrà il suo primo Natale nella nuova casa a Milano. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si è trasferita da poco in un nuovo appartamento col fidanzato Goffredo Cerza, con cui avrà presto un figlio. Non sono state ancora pubblicate molte foto ufficiali dalla nuova casa di Aurora Ramazzotti a Milano ma dalle stories condivise sui suoi social è stato possibile notare alcuni dettagli del salotto e l'albero di Natale appena fatto.

Aurora Ramazzotti da poco trasferita nella nuova casa

Aurora Ramazzotti ha mostrato alcune foto del salotto della sua nuova casa a Milano dove è stato fatto di recente anche l'albero di Natale. Il nuovo abete natalizio è stato donato alla nota showgirl dalla mamma del fidanzato anche se Aurora confessa di non avere uno spirito natalizio molto spiccato.

Aurora Ramazzotti nella casa nuova col suo gatto

Il nuovo salotto di casa di Aurora Ramazzotti è caratterizzato da un arredamento moderno nei toni del nero. Una parete di vetro scuro divide il salotto dalla cucina con una piccola isola e pavimento nero. Il parquet chiaro riveste il pavimento del salotto della figlia di Eros Ramazzotti dove spiccano, per contrasto di colore, gli arredi di legno scuro e avvolgenti poltroncine di tessuto chiaro. Sul mobile del salotto sono inoltre presenti le iniziali dei nomi della coppia in versione gigante.

Aurora Ramazzotti in salotto

L'albero di Natale in casa

Per il primo Natale di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza nella nuova casa meneghina l'albero non presenta grandi dimensioni né troppe decorazioni ma si tratta di un piccolo abete innevato, alto probabilmente meno di due metri, addobbato con grandi palle verdi e argentate lucide. Non si conoscono ancora altre decorazioni natalizie in casa ma la magia delle feste sta facendo il suo ingresso.