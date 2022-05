McDonald cambia look: addio al rosso, le nuove confezioni sono disegnate da Kanye West Il rapper Kanye West ha annunciato una collaborazione con il fast food McDonald, per cui ha una vera e propria passione.

A cura di Beatrice Manca

Dimenticate l'iconica confezione di McDonald color rosso brillante: la catena di fast food ha voluto ‘rifare il look' agli hamburger facendo ridisegnare il packaging da… Kanye West! Ye – come ora si fa chiamare il rapper – è un grande fan della catena e la collaborazione era nell'aria già da mesi: la conferma è arrivata via Instagram con una foto del nuovo design, realizzato in collaborazione con l'artista Naoto Fukasawa.

Kanye West disegna il nuovo packaging di McDonald

Ye era stato sospeso da Instagram per aver violato la policy della piattaforma sull'incitamento all'odio. Ora è tornato sui social e il primo (e unico) post sul suo feed è una foto con una confezione di McDonald totalmente diversa dal cartoncino rosso a cui eravamo abituati. La nuova confezione, dai bordi squadrati e semitrasparente, richiama un panino: color sesamo sopra e sotto, con un inserto colorato lungo i lati per simulare carne e insalata. Il tutto, ovviamente, coronato dall'inconfondibile logo con la "M" gialla e stondata.

La storia di Kanye West

Il nuovo packaging unisce il minimalismo giapponese di Naoto Fukasawa e il tocco originale di Ye: oltre alla musica infatti Kanye West ha lanciato una sua linea di moda, Yeezy, e ha collaborato con Gap e Balenciaga.

Perché McDonald collabora con Kanye West

Ye ha da sempre una dichiarata passione per McDonald: ha partecipato agli spot del brand (il più famoso è quello del Super Bowl ,"Can I Get Uhhhhhhhhhhhh") e ha citato l'azienda in diversi tweet. Nell'immaginario del rapper la catena di fast food rappresenta le radici popolari, la cultura di massa, il prodotto più pop e democratico che esista. La collaborazione quindi era nell'aria e segue altre scelte simili messe in campo dal brand: McDonald negli ultimi anni ha collaborato con i nomi più in vista del panorama musicale, dai BTS a Travis Scott, che ha ridisegnato il menù nel 2020. Per ora non è chiaro se il nuovo packaging sarà disponibile solo negli Stati Uniti o in tutti i punti vendita della catena, ma una cosa è certa: è già virale!