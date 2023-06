Madonna vende la mega villa con piscina, palestra e cinema per oltre 20milioni di euro Madonna nel 2021 ha acquistato una villa di lusso da The Weeknd. L’ha rivenduta guadagnando diversi milioni rispetto al prezzo da lei pagato.

A cura di Giusy Dente

Madonna ha qualcosa in comune con The Weeknd e no, non si tratta di musica né di una nuova collaborazione tra artisti (dopo il brano Popular). I due hanno condiviso l'abitazione in un certo senso. La cantante proprio dal collega ha acquistato casa nel 2019: ha comprato la sua mega villa di lusso per 19,3 milioni di dollari (oltre 17 milioni di euro). A distanza di poco tempo l'ha rimessa sul mercato e ora è riuscita a rivenderla, a cifra addirittura maggiorata.

Instagram @trevorwrightstates

Madonna vende casa

Madonna ha venduto la villa di Hidden Hills, in California, quella acquistata nel 2021 da The Weeknd per oltre 17 milioni di euro. La residenza di lusso era sul mercato da diversi mesi e ha attirato l'attenzione di un acquirente in particolare. Si tratta di una mega villa situata a nord di Calabasas e ad ovest della San Fernando Valley, che si sviluppa su due piani.

Instagram @trevorwrightstates

Include piscina a sfioro, spa per dieci persone, campo da basket, barbeque, cinema, cantina illuminata da luci a LED blu, biblioteca e sala concerti, sala yoga, palestra, immenso giardino. Le sequoie altissime che circondano la proprietà ne proteggono la privacy. Ci sono in tutto nove camere da letto e 11 bagni. Si è occupato della vendita Trevor Wright, uno dei fondatori di The Beverly Hills Estates.

Leggi anche Vendesi il Castello de Il Padrino III: 6 milioni di euro per vivere in un pezzo di storia del cinema

Instagram @trevorwrightstates

Alla fine, la proposta più allettante è arrivata dal miliardario coreano Kim Hyoung-nyon. Nel 2022 è entrato nella lista di Forbes delle 50 persone più ricche della Corea. Madonna ha abbassato il prezzo rispetto ai 26 milioni di dollari richiesti all'inizio. Alla fine l'affare si è concluso per la cifra di 23 milioni di dollari (circa 20 milioni di euro).