L’influencer brasiliana ossessionata da Barbie: per la sua casa tutta rosa ha speso più di 180.000 euro Bruna Barbie è una famosa influencer brasiliana con una passione smodata per il colore rosa e per Barbie tanto da spendere più di 180.000 euro per far diventare la sua casa total pink.

A cura di Clara Salzano

L’influencer brasiliana Bruna Barbie nella sua casa tutta rosa

"I'm a Barbie girl in a Barbie world", cantava gli Aqua e probabilmente se avessero conosciuto Bruna Barbie l'avrebbero coinvolta in qualche loro progetto. Con 18 milioni di fan su Tik Tok e più di 450.000 follower su Instagram, Bruna Barbie è una famosa influencer brasiliana che ha un'ossessione per il rosa Barbie e ha basato sull'uso smodato di questo colore la chiave del suo successo. La passione di Bruna Barbie per il rosa è tale da decidere di far diventare anche la sua casa completamente rosa spendendo oltre 180.000 euro.

Bruna Barbie ha festeggiato i 18 milioni di fan su TikTok

Più che un'ossessione per Barbie, quella di Bruna Barbie è una passione per il rosa di cui la famosa bambola della Matell ne è un'importante testimonial. Ogni cosa nella vita della nota influencer brasiliana è tinta di rosa, dai vestiti all'acqua della piscina di casa e persino l'edificio della sua abitazione è dipinto nel colore preferito di Barbie.

Bruna Barbie davanti alla sua casa rosa

Proprio per la sua passione per il rosa, che indossava sin da bambina, Bruna, originaria

di Curitiba, Paraná in Brasile, venne soprannominata Barbie a scuola e da lì l'appellativo è rimasto invariato, come la sua ossessione per il colore.

Bruna Barbie impegnata in faccende domestiche in casa

Com'è fatta la casa rosa di Bruna Barbie

Ogni cosa dentro e fuori la casa di Bruna Barbie è dipinta di rosa. La nota tiktoker ha lanciato anche una pagina Instagram dedicata alla sua abitazione in cui testimonia con foto e video le trasformazioni adottate in casa per trasformarla nella perfetta villa di Barbie.

Ogni dettaglio nella casa di Bruna Barbie è rosa

Tutto è iniziato dall'angolo studio-ufficio della casa di Bruna, laureata in giurisprudenza. Da allora tutto è cambiato nella vita dell'influencer brasiliana che ora vive della sua passione per Barbie e per il rosa: "tutto è migliorato", precisa lei su Instagram.

La sala da pranzo rosa in casa di Bruna Barbie

La camera da letto, la sala da pranzo, il bagno e persino gli utensili da cucina, oltre i vestiti e gli arredi, tutto in casa di Bruna Barbie è total pink. Lo scorso anno ha persino comprato un'automobile rosa che riprende proprio il modello di auto di Barbie creata dalla Mattel.

Il salotto tutto rosa

La trasformazione della casa di Bruna Barbie, costata oltre 180.000 euro, è raccontata in modo approfondito sul profilo dell'influencer dedicato al progetto in cui è si presenta come una vera e propria Barbie girl.