L’hotel con la forma di due spade incrociate: dove si trova e il perché del suo design La nuova attrazione del Qatar è rappresentata dalle Katara Towers, le iconiche torri che hanno la forma di due gigantesche spade.

A cura di Clara Salzano

Katara Towers

Un nuovo hotel sta per essere completato in Qatar e promette di cambiare per sempre lo skyline di Lusail. Si tratta delle Katara Towers, le iconiche torri che hanno la forma di due gigantesche spade. Si tratta di due nuovi hotel di lusso il cui design è ispirato al sigillo nazionale del Qatar, rappresentato dalle tradizionali spade a scimitarra incrociate. Il progetto, affacciato sul Golfo Persico, comprende anche appartamenti, uffici, negozi e ristoranti.

Katara Towers @world_walkerz

Con il loro design architettonico curvilineo, che rappresenta già un'icona e punto di riferimento del Qatar, le spettacolari Katara Towers ospitano il Fairmont e il Raffles, due hotel di lusso a 5 stelle ispirati al secolare patrimonio culturale della regione. L'edificio è il primo progetto di ospitalità in Qatar ad essere certificato per la valutazione GSAS Design & Build 5 Stars in fase di progettazione e quindi promette di eccellere per credenziali ecologiche e negli sforzi per la sostenibilità in Qatar riducendo costantemente l'impronta energetica per il futuro.

Katara Towers in costruzione

Situate lungo la costa con acque cristalline del Golfo Persico, le Katara Towers misurano ciascuna 300.000 metri quadrati. Il Raffles sorge a sinistra del progetto ed è caratterizzato da sole suite, un bar panoramico sul tetto e un cinema privato. Il Fairmont, posto sul lato destro del progetto, comprende 362 camere di lusso, ideali per viaggiatori d'affari e turisti con ogni comfort contemporaneo, una piscina privata all'aperto e vista spettacolare sul Golfo Persico o sulla città di Lusail. L'albergo stupisce i suoi ospiti sin dall'ingresso con una hall tempestata di oro 18 carati sulle pareti e con il più grande lampadario del mondo con un'altezza di 56 metri.