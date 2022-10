L’aereo a propulsione nucleare che permette di attraversare l’Oceano Atlantico in 80 minuti Un nuovo aereo supersonico potrebbe ridurre di cinque volte i tempi dei voli transatlantici. Si tratta di Hyper Sting che può trasportare 170 passeggeri a una velocità tre volte superiore a quella del suono.

A cura di Clara Salzano

Viaggia ad una velocità tre volte superiore a quella del suono il nuovo aereo a propulsione nucleare che permette di attraversare l’Oceano Atlantico in 80 minuti. Si chiama Hyper Sting e si ispira al famoso aereo di linea supersonico franco-britannico Concorde, l'unico che ha trasportato nel corso di alcuni decenni passeggeri tra gli aeroporti internazionali di tutto il mondo, simbolo di velocità e lusso. Più veloce ed ecologico, il nuovo aereo a propulsione nucleare promette trasportare 170 passeggeri a una velocità tre volte superiore a quella del suono.

Hyper Sting è l'aereo supersonico che impara dagli errori del passato. Se infatti il Concorde è risultato un fallimento, a causa dei costi molto elevati e dell'eccessivo inquinamento acustico e delle emissioni, il nuovo aereo progettato dal Oscar Viñals guarda al futuro dell'industria aeronautica in chiave sostenibile e migliorata. La necessità di rendere più ecologici gli aerei, senza sacrificare l'efficienza e visto il loro consumo, è sempre più un tema attuale.

L'Hyper Sting è due volte più grande e due volte più veloce del vero Concorde ma più rispettoso dell'ambiente. Con una lunghezza totale di 100 metri e un'apertura alare di 51,2 metri, l'Hyper Sting può trasportare fino a 170 passeggeri in 80 minuti attraverso l'Oceano Atlantico, da Londra a New York. L'aereo supersonico funziona a propulsione nucleare. Il suo nome deriva dal naso a forma di pungiglione, che serve a controllare il flusso d'aria anteriore e ridistribuirlo sulle ali e sulla parte centrale dell'aereo.

L'Hyper Sting verrebbe alimentato da due motori ramjet a loro volta alimentati da un reattore nucleare a fusione fredda, che per ora esiste solo nella teoria. Se venisse realizzare da Vinals, l'aereo potrebbe viaggiare da Londra a New York in soli 80 minuti, raggiungendo velocità di 2.486 mph o 4.000 km/h, pur mantenendo un'impronta di carbonio ridotta e un ridotto inquinamento acustico. Grazie alla geometria variabile delle ali si potrebbe aumentare anche l'efficienza del volo in futuro.