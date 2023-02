Il grattacielo dove l’auto si parcheggia con l’ascensore direttamente dentro casa Il nuovo grattacielo di Miami offrirà non solo una vista mozzafiato dell’Oceano Atlantico e della costa ma anche un ascensore che porta i residenti in auto direttamente dentro casa.

A cura di Clara Salzano

Il primo edificio residenziale di Bentley

Il nuovo grattacielo di Sunny Isles Beach, quando sarà completato nel 2026, sarà il più alto sull'Oceano Atlantico negli Stati Uniti. Si tratta del primo progetto residenziale al mondo realizzato dal famoso marchio Bentley che ha previsto la creazione di una torre di oltre 60 piani, alta quasi 230 metri, sulla spiaggia di Miami. L'iconico edificio dalla forma cilindrica offrirà non solo una vista mozzafiato dell'Oceano Atlantico, della baia di Biscayne, di quasi tutta Sunny Isles Beach da ogni appartamento, ma anche un ascensore capace di portare i residenti in casa restando comodamente seduti dentro le loro auto.

La torre Bentley Residences

Il progetto di Bentley Residences è pensato appositamente per gli amanti delle automobili. Il grattacielo, col suo rivestimento a specchio visibile da una distanza di diversi chilometri, offrirà oltre 200 residenze, ognuna con un garage multiposto. Per accedere in casa i residenti non dovranno più lasciare la propria automobile ma dalla strada sarà possibile salire direttamente all'appartamento in macchina attraverso un montauto ad altissima velocità.

L’ascensore per auto delle Bentley Residences

Si può arrivare direttamente in casa in meno di un minuto. Una volta all'interno delle residenze la vista e il design si mostrano ai residenti senza ostacoli. Molte case avranno inoltre a disposizioni ampie balconate e a servizio della torre ci sarà una terrazza privata fino a 1.800 piedi quadrati con piscina, sauna e doccia esterna. L'edificio offre inoltre palestra, spa, cinema, ristorante, lounge e molto altro ancora.

Dentro un appartamento

Bentley Residences gode inoltre di una comoda posizione a Sunny Isles Beach a Miami, che è interessata da un importante piano di riqualificazione che sta trasformando dal 2000 gli storici motel a uno e due piani della costa in torri residenziali super lusso e condomini a più piani che stanno definendo il nuovo skyline moderno della città.