La piscina più bella del mondo si ispira all'antica Roma: dove si trova e come è fatta Un castello con 115 stanze ospita la piscina più bella al mondo: dove si trova e come si può visitare.

A cura di Arianna Colzi

È davvero soggettivo stabilire se e quali posti nel mondo siano i più belli. Tuttavia, ci sono dei posti che sono obiettivamente belli, per la loro posizione e per l'effetto che suscitano in chi li guarda. È il caso di una piscina a San Simeon, in California, che secondo tutti quelli che la visitano può essere considerata la piscina più bella del mondo.

La piscina più bella del mondo

La piscina più bella del mondo si trova all'interno del Castello Hearst, una tenuta californiana voluta dal magnate dell'editoria William Randolph Hearst. La piscina, che sorge all'interno di un complesso chiamato La Cuesta Encantada, è un gioiello sulle colline vicino Hollywood, al punto da essere frequentata e amata dalle grandi star del cinema dei primi decenni del Novecento: Cary Grant, Charlie Chaplin e Greta Garbo.

Il castello, progettato da una delle prime architette della storia statunitense, Julia Morgan, è stato progettato nel 1919 ed è una struttura imponente: 115 stanze, riempite da William Hearst di opere d'arte e oggetti d'antiquariati. Nel castello non poteva mancare una piscina, che, dopo quasi un secolo, è ancora la più bella al mondo. L'immensa proprietà conta due piscine, una esterna e una interna. Quest'ultima è denominata Piscina Romana, perché la sua architettura ricorda le terme dell'Antica Roma, come quelle di Caracalla. Decorata con mosaici francesi e statue in marmo realizzate a Pietrasanta dall'artista Carlo Freter, l'immensa vasca può essere riscaldata, proprio come accadeva nelle terme romane.

La piscina più bella del mondo, però, è quella esterna chiamata Neptune: una capolavoro di architettura neoclassica che ha richiesto 12 anni di lavoro, partiti nel 1924. Il nome della grande vasca circolare deriva dalla statua di Nettuno che si trova sulla sommità della vasca. Accanto al piccolo tempio romano che circonda la piscina, c'è una statua che raffigura la nascita di Venere. La Neptune è stata ultimata nel 1936 ed è lunga 32 metri.

Come visitare la piscina più bella al mondo

La piscina Neptune del Castello di Hearst è visitabile ma non è possibile farvi il bagno. Il Castello di William Hearst, oggi patrimonio della National Historic Landmark che gestisce e conserva questo bene artistico, è aperto al pubblico solo in rari momenti durante l'anno. La fondazione ogni anno lancia un raccolta fondi che ha come premio finale la possibilità di nuotare nella piscina Neptune.