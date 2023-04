La nuova casa di Rihanna è un attico nel cielo (costato quasi 20 milioni di euro) Rihanna è pronta a trasferirsi. In vista dell’arrivo del secondo figlio ha comprato un enorme attico in un esclusivo condominio abitato da celebrity.

A cura di Giusy Dente

Un grattacielo di 42 piani con vista panoramica su tutta Los Angeles, con stanze enormi e a prova di paparazzi: è qui che Rihanna ha acquistato il suo nuovo attico. La popstar non è nuova all'acquisto o all'affitto di appartamenti di lusso, ne ha cambiati diversi in questi anni, almeno una dozzina: due a Beverly Hills, uno a Pacific Palisades, una casa a Malibu Beach. Questa è stata venduta nel 2021 per oltre 11 milioni di euro. Ora, con l'allargamento della famiglia, la popstar deve aver pensato alla necessità di uno spazio maggiore e con maggiori comfort. La cantante, infatti, è in attesa del secondo figlio da Asap Rocky. Ecco dove andrà presto ad abitare la famiglia.

Ph. Michael MacNamara e Jason Speth

Le foto della nuova casa di Rihanna

Rihanna è la nuova proprietaria di un attico dell'edificio condominiale The Century, dove già possiede un appartamento dal 2014, ma notevolmente più piccolo. È subentrata a un'altra celebrità, che ha occupato l'attico prima di lei: Matthew Perry (famoso per il suo ruolo di Chandler Bing in Friends). L'attore ha acquistato l'intero 40esimo piano nel 2017 e lo ha fatto ristrutturare da un suo team di esperti: l'architetto Scott Joyce e l'interior designer LM Pagano.

Ph. Michael MacNamara e Jason Speth

Aveva dato un soprannome alla struttura, che la descrive perfettamente. Lo chiamava "Mansion in the Sky" (palazzo nel cielo), vista la sua posizione mozzafiato con vista su Los Angeles. Rihanna ha acquistato l'attico per circa 20 milioni di euro. È composto da ben quattro camere da letto (tutte enormi), una in più rispetto all'appartamento precedentemente abitato a The Century e con tre bagni in più.

Ph. Michael MacNamara e Jason Speth

Come è fatta la nuova casa di Rihanna

La nuova abitazione comprende anche un soggiorno con due camini, una gigantesca suite padronale abitabile, una sala giochi e un home theater. Perfetta per ospitare gli ospiti è la sala da pranzo, che con le sue pareti di vetro consente di godere della vista sulla città, abbracciata dall'oceano fino alle montagne. La cucina, invece, ha un'isola centrale con tavolo e posti a sedere per cene più informali.

Ph. Michael MacNamara e Jason Speth

Perché le star amano The Century

Progettato da Robert AM Stern Architects nel 2010, The Century ha ospitato in questi anni tantissime celebrities, tutte conquistate dalla posizione della struttura, dei suoi appartamenti di lusso e dalla vista incantevole che dai piani più alti abbraccia tutta Los Angeles. Ha vissuto nel condominio Candy Spelling, vedova del regista Aaron Spelling, che ha acquistato per intero gli ultimi due piani.

Ph. Michael MacNamara e Jason Speth

Ci ha vissuto anche Denzel Washington e non sono mancati una principessa saudita e un miliardario russo. L'edificio è circondato da lussureggianti giardini privati, mette a disposizione degli ospiti una piscina lunga 22 metri, una sala proiezioni, sale per praticare yoga e pilates.