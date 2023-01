La Nasa ha testato il primo aereo con ala girevole La Nasa ha provato a dimostrare che un aereo può volare anche ruotando le ali: ecco come.

A cura di Clara Salzano

Nasa Ames Dryden–1

Un velivolo può volare ruotando le ali? È ciò che ha provato a dimostrare la Nasa con l' aeromobile sperimentale Ames Dryden-1 (AD-1), caratterizzato da un'ala obliqua. Si tratta di un piccolo jet subsonico, testato tra il 1979 ed il 1982, con un angolo di freccia convesso modificato da 0 a 60° gradi.

L'Ames-Dryden- 1 è un velivolo di ricerca della Nasa che è stato sviluppato dall'ingegnere aeronautico Robert T. Jones e il suo team per studiare il concetto di ala obliqua o girevole e la sua capacità di ruotare intorno ad un perno centrale per trovare l'angolo più efficiente per la velocità dell'aereo in volo. Il concetto di ala obliqua è stato sottoposto per 79 voli di prova ad un programma di test che hanno valutato le caratteristiche del prototipo. L'obiettivo principale del lavoro di Robert T. Jones e dei suoi collaboratori è stato quello di valutare le qualità di volo del velivolo ad angoli di apertura alare da 0° a 60° e a velocità indicate fino a 150 nodi.

Nasa AD–1

I test realizzati dalla Nasa in galleria del vento presso il NASA Ames Research Center, Moffet Field, CA, hanno indicato che il trasporto supersonico con ala obliqua potrebbe far risparmiare il doppio di carburante di un aereo con ali più convenzionali. L'ala variabile, già introdotta da studi dei primi anni '50, consentirebbe all'aere una resistenza ridotta e una migliore efficienza durante le alte velocità così da ottenere un risparmio di carburante. Inoltre l'ala obliqua faciliterebbe anche le manovre durante i decolli e gli atterraggi. Sull'AD-1 l'ala obliqua ruotava attorno alla fusoliera, arrivando ad essere perpendicolare durante i voli più lenti e oscillando fino a 60 gradi con una maggiore velocità. Tuttavia, nonostante il progetto sia considerato ancora praticabile, le spiacevoli caratteristiche i volo in condizioni estreme hanno frenato i progettisti e le loro ricerche.