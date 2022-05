La mini casa nel sud Italia dove si convive con più di 1 milione di api Tra uliveti e frutteti del sud Italia sorge una piccola casa di legno dove si può convivere, in totale sicurezza, con oltre un milione di api per vivere un’esperienza unica e salvaguardare una specie protetta.

Immersa nella campagna di Grottole, in Basilicata, tra uliveti e frutteti, sorge una piccola casa di legno dove si può soggiornare e convivere, in totale sicurezza, con oltre un milione di api. Quest'originale apiario si chiama Air ‘Bee&Bee’ ed è stato realizzato dall’impresa sociale Wonder Grottole insieme a Davide Tagliabue per sostenere progetti di conservazione delle api, specie protetta in Europa, e permettere a tutti di vivere un soggiorno unico al mondo.

Air Bee&Bee è una mini casa di legno, costruita con 3,5 mc di legno di abete e 3.000 viti. Ci sono voluti solo venti giorni e il lavoro di 25 persone per completare il progetto, con tutto il sostegno anche degli abitanti del borgo di Grottole. Grazie ad una campagna di crowdfunding è stato possibile raccogliere più di 15,000 Euro che sono stati usati per la realizzazione del primo posto al mondo dove si pratica l’api-terapia: dormire circondati dal ronzio generato dall’attività delle api ha benefici sull'uomo e aiuta le api.

Intorno alla mini casa di legno sono infatti inserite nove arnie, ognuna abitata da una famiglia di api. Le api, tramite delle piccole grate, possono muoversi dalle arnie all'interno della struttura, senza fuoriuscire, e consentire agli ospiti di ascoltarne i suoni e sentire l’aroma del loro miele. Gli ospiti vengono inoltre guidati ed istruiti prima del soggiorno dall'apicoltore Rocco che li introdurrà al mondo delle api.

Il soggiorno all'Air ‘Bee&Bee’ è una delle nuove esperienze della categoria WOW! di Airbnb che permette di scegliere gli alloggi non in base alla posizione ma ai servizi e alle caratteristiche in modo da permettere alle persone di vivere viaggi unici. Osservare il continuo lavoro delle api intenta a costruire un favo naturale all'interno della costruzione farà rilassare chiunque. La vista intorno nella natura incontaminata della campagna della Basilicata darà il resto.