La lavatrice umana che lava il corpo, non i vestiti (ed è rilassante) Un gruppo di scienziati giapponesi ha ideato la prima lavatrice umana che non solo lava ma rilassa il corpo per un’esperienza di bagno unica.

A cura di Clara Salzano

Usoyaro project

Non solo water ultra-tecnologici che suonano e si riscaldano, dal Giappone arrivano le ultime tendenze per il bagno e questa volta riguardano delle vasche da bagno che sembrano incubatrici. Si tratta del progetto di un gruppo di scienziati giapponesi che ha ideato la prima lavatrice umana che non solo lava ma rilassa il corpo per la migliore esperienza di bagno mai vissuta prima.

Project Usoyaro è essenzialmente una lavatrice umana alimentata da intelligenza artificiale che grazie ad una tecnologia a bolle fini e sensori multipli riesce a offrire un'esperienza di bagno unica. Già nel 1970 la società Sanyo Electric aveva lanciato un bagno a ultrasuoni a forma di uovo, esposto all'Expo di Osaka, che poteva pulire, massaggiare e asciugare l'utente in 15 minuti. Il nuovo progetto dell'Usoyaro Science Co. Ltd si ispira al bagno a ultrasuoni ma lo supera in funzioni e tecnologia. Sarà lanciato invece in occasione dell'Osaka Expo 2025 e consiste in una lavatrice pensata per l'essere umano che non solo permette di pulire chi si immerge ma può essere utilizzata anche come luogo di relax.

La lavatrice umana

Completo di un display integrato che per impostare i programmi preferiti o proiettare immagini rilassanti, il progetto Usoyaro funziona con sensori che misurano la reazione simpatica e parasimpatica del corpo in modo da regolare gli effetti. L'invenzione utilizza la più recente tecnologia a bolle fini per rilassare e vari sensori di movimento per pulire a fondo il corpo. La "lavatrice umana" non è pensata inoltre solo per la pulizia ed il relax ma anche proprio come una macchina dove riposare dopo una giornata faticosa, poiché al suo interno è dotata di schermo e musica rilassante.

Dopo una giornata di lavoro non c'è nulla di meglio di un buon bagno caldo nella vasca. Il progetto Usoyaro supera ogni concetto di vasca mai ideata fino ad oggi e può essere usato per misurare lo stato del sistema nervoso simpatico e parasimpatico in modo da offrire la migliore esperienza di relax possibile. La lavatrice umana non è ancora in fase di realizzazione ma si prevede che sarà completata entro il 2025 per essere commercializzata.