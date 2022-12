Il significato del logo Hermès e la sua evoluzione Il logo Hermès è un perfetto esempio di simbolo riconoscibile di successo che da più di un secolo rappresenta la maison francese ed è emblema del lusso nel mondo.

A cura di Clara Salzano

Il logo Hermès

Hermès è una delle maison di moda più conosciute non solo in Francia ma in tutto il mondo con più di 300 negozi in 45 Paesi. Da sei generazione l'azienda è a conduzione familiare e il suo logo con il nome del marchio, la posizione dell'azienda e una carrozza trainata da un cavallo e un uomo in piedi è oggi emblema del lusso più esclusivo. Scopriamo la storia del logo Hermès e la sua evoluzione nel tempo.

La maison Hermès

La storia del logo Hermes

Il logo Hermès è un perfetto esempio di simbolo riconoscibile perché tutto il mondo conosce l'immagine della casa di moda francese che ricorda le radici aristocratiche dell'azienda e il lusso dei suoi prodotti. Ogni articolo viene infatti realizzato a mano da professionisti esperti e rappresenta un prodotto unico. Il marchio si è fatto un nome in Europa producendo attrezzature di qualità per carrozze e cavalli. Ed è proprio il passato della maison ad aver ispirato l'origine del logo. Hermès è stata infatti fondata nel 1837 da Thierry Hermès, da cui prese il nome, come boutique specializzata nella creazione e produzione di selle e finimenti per l'equitazione e le carrozze. L'attività aveva sede nel quartiere dei Grands Boulevards, in una Parigi in cui i cavalli erano il principale mezzo di trasporto.

Le Duc Attelé di Alfred de Dreu

Il logo Hermès doveva riflettere la vocazione dell'azienda come produttore di accessori per carrozze per l'aristocrazia. La genesi del simbolo della maison francese è stata ispirata dal disegno Le Duc Attelé di Alfred de Dreu che raffigura una carrozza con un cavallo allacciato all'imbracatura e accanto un elegante gentiluomo in piedi. Così è nato l'iconico logo di Hermès con la carrozza trainata da un cavallo e un uomo in piedi che gli sta accanto. Sotto il disegno è riportato il nome del marchio Hermès e la sua città di origine Paris.

Le selle Hermès

L'evoluzione del logo

La seconda generazione alla guida di Hermès cominciò ben presto a diversificare la produzione ma il logo dell'azienda è cambiato poco con il passare dei secoli. I cambiamenti più evidenti sono stati fatti nella qualità grafica e la chiarezza delle linee. Il logo Hermès ha sempre tuttavia utilizzato il carattere Memphis Bold inventato da Rudolf Wolf e lo stile elegante del marchio ha superato la prova del tempo.

Il logo di Hermès con la H

È stata fatta nel tempo una variazione vintage con monogramma del logo in cui il simbolo appare intrecciato a formare uno stemma sofisticato con una "H" al centro. La lettera H è stata poi ripresa dai designer per i prodotti della maison da indossare come le fibbie di scarpe e cinture o un dettaglio di stile sul retro della borsa.

L’evoluzione del logo Hermès

Il colore arancione

Inoltre per più di mezzo secolo Hermès viene identificata con una specifica tonalità di arancione. Questo colore è stato usato per una pura causalità perché nei primi anni '50ci fu una difficoltà per l'azienda nel recuperare scatole di color cartone e fu necessario accontentarsi di quelle che erano al momento disponibili che furono appunto di color arancione. Così le scatole dell'azienda sono diventate uno degli elementi più significativi dell'identità visiva dell'azienda tanto da colorare talvolta anche il logo in arancione.