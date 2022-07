Il mistero della strada che appare e scompare in Norvegia In Norvegia esiste un particolare sentiero che appare e scompare nell’acqua progettato da Snøhetta per prendersi il proprio tempo e riflettere sulla natura.

A cura di Clara Salzano

La strada panoramica di Traelvikosen in Norvegia

C'è un nuovo modo di viaggiare che si sta affermando nel mondo, ha ritmi più lenti, un'attenzione maggiore per i dettagli e contempla la natura. Per dare una risposta a queste nuove esigenze lo studio di architettura

Snøhetta ha realizzato a Traelvikosen, in Norvegia, una particolare strada panoramica che offre l'opportunità di entrare nella natura stessa. L'installazione segue il ritmo, l'innalzamento e l'abbassamento del livello del mare e vuole essere una riflessione sugli effetti delle forze gravitazionali esercitate dalla luna, dal sole e dalla rotazione della Terra sull'uomo.

Il ritmo delle maree scandisce l’installazione di Snøhetta a Traelvikosen

L"installazione a Traelvikosen in Norvegia è un invito a prendersi il proprio tempo, riflettere, connettersi e sintonizzarsi con la natura. L'opera è composta da 55 trampolini di pietra posti nell'acqua in linea orizzontale creando un contrasto con le forme morbide della natura circostante. Il percorso conduce il visitatore ad allontanarsi dalla spiaggia per raggiungere un isolotto in mezzo al mare e ammirare il famoso monte Torghatten. L'esperienza tuttavia dipende dal livello della marea: i trampolini possono essere completamente visibili con la bassa marea o completamente immersi nell'acqua con l'alta marea. In questo modo varia la percezione non solo del paesaggio intorno ma del tempo stesso e della natura in evoluzione.

Il progetto di Snøhetta a Traelvikosen quando la marea è alta

Il progetto di Snøhetta a Traelvikosen è uno degli undici interventi del programma Norwegian Scenic Routes che crea una serie di nuove esperienze per i viaggiatori su strada in Norvegia. Con una serie di installazioni d'arte, di architettura e design, le bellezze della natura vengono amplificate in modo da godere del paesaggio in modo innovativo. Il programma permette di esplorare aree meno conosciute della Norvegia, lungo coste e fiordi, montagne e cascate, per entrare in contatto con la natura stessa con un ritmo completamente nuovo, lento e spettacolare.