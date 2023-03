Il ristorante di Harry e Meghan dove un’insalata costa più di 1.800 euro Può un’insalata arrivare a costare più di 1800? Harry e Meghan, che mangiano spesso al Polo Lounge, sapranno di sicuro la risposta.

A cura di Clara Salzano

Harry e Meghan al ristorante

Marilyn Monroe e Frank Sinatra sono solo alcuni dei nomi delle celebrità di Hollywood che sono stati seduti ai tavoli del Polo Lounge. Di recente, alla lista di generazioni di star e affaristi internazionali che hanno scelto il ristorante dell'iconico Beverly Hills Hotel a Los Angeles, si sono aggiunti anche Harry e Meghan. La coppia reale viene infatti spesso vista mangiare nello storico locale, epicentro della ristorazione di Los Angeles.

Il Beverly Hills Hotel

Il Polo Lounge è lo storico ristorante del Beverly Hills Hotel. L'albergo non è sicuramente un hotel ordinario perché frequentato da sempre dai nomi più illustri del jet set. Situato nell'ambito codice postale 90210, l'hotel sorge a metà strada tra il centro di Los Angeles e il mare ed è circondato da 12 acri di giardini tropicali e fiori esotici. Le iconiche palme di Los Angeles e le foglie di banano fanno da cornice ai tavoli all'aperto del ristorante che è tra i preferiti anche di Harry e Meghan.

Il Polo Lounge

Al ristorante del Beverly Hills Hotel si può scegliere se mangiare nelle cabine elettriche per gli affari più importanti, ai sedili posti davanti allo specchio che permette di vedere chi entra dalla porta, nelle alcove per appuntamenti più intimi, o all'aperto, tra palme e fiori, in uno dei locali più belli di Los Angeles.

L’interno del Polo Lounge

Scorrendo il menù non stupirà dunque vedere che al Polo Lounge un'insalta può arrivare a costare più di 1.800 euro. Si tratta dell'Anniversary McCarthy Salad (1912 $) che comprende aragosta, caviale, foglie d'oro 24 carati, una ciotola ricordo Bernardaud, un bicchiere di Dom Pérignon e una bottiglia di Vintage ‘P2'. Non sappiamo se Harry e Meghan hanno scelto di mangiare proprio quest'insalata ma di certo hanno scelto uno dei ristoranti più esclusivi di Los Angeles per una delle loro rare uscite pubbliche.