Il primo pallone da basket senza aria e stampato in 3D È stato presentato il primo pallone da basket senza aria stampato in 3D che è una vera e propria rivoluzione per il gioco del basket.

A cura di Clara Salzano

Il prototipo Wilson Airless stampato in polimero in 3D © Wilson Sporting Goods Co.

Il principale produttore statunitense di attrezzature sportive Wilson Sporting Goods Co., fornitore di pallacanestro ufficiale della National Basketball Association (NBA), ha svelato il prototipo del primo pallone da basket senza aria stampato in 3D. La rivoluzionaria sfera è stata testata dal giocatore degli Houston Rockets, KJ Martin, e rappresenta una vera e propria rivoluzione per il gioco del basket.

KJ Martin alla presentazione di Wilson Airless

La palla da basket stampata in 3D è la prima nel suo genere. Wilson ha osato osando fare ciò che nessun marchio ha mai fatto prima: rimuovere l'aria dalla sfera per giocare. Nonostante si tratti ancora solo di un prototipo, l'azienda garantisce che ha le stesse caratteristiche di gioco e le specifiche prestazionali di un pallone da basket regolamentare, inclusi peso, dimensioni e rimbalzo soprattutto. Grazie ad una struttura stampata in 3D a reticolo nero trasparente con piccoli fori esagonali, Wilson Airless non ha bisogno di essere mai gonfiata.

KJ Martin mentre testa il nuovo pallone da basket senza aria

Il lavoro di ricerca sulla prima palla senza aria continua e, fino a quando non si arriverà al risultato ottimale, il pallone da gioco ufficiale Wilson NBA continuerà a essere prodotto usando gli stessi materiali in pelle, configurazione a otto pannelli e specifiche prestazionali attualmente in uso: "C'è ancora del lavoro da fare – spiega l'azienda – prima che sia pronto per i campi di tutto il mondo, ma siamo entusiasti delle possibilità che questo pallone rappresenta. Possibilità per altri sport e futuri prodotti Wilson, sostenibilità rivoluzionaria attraverso la produzione additiva e molto altro ancora. Questa è l'innovazione creata per spingere i confini e aprire l'immaginazione". L'obiettivo del progetto non è solo quello di produrre un pallone da basket che non richieda gonfiaggio ma che possa limitare l'uso di tecniche additive per gli articoli sportivi creando un prodotto più sostenibile.