A bordo campo vestita di fiori: chi è Kim Mulkey, l’allenatrice di basket dai look virali Tra giacche di piume, fiori in 3D, paillettes e completi tigrati, l’allenatrice Kim Mulkey è diventata una fashion icon direttamente dal campo di basket.

A cura di Beatrice Manca

Il basket non è mai stato così glamour. E soprattutto così social. Da qualche settimana infatti le foto di Kim Mulkey dell'allenatrice della Louisiana State University sono diventate virali, rendendola famosa ben oltre il mondo dello sport. Motivo? I look coloratissimi e sopra le righe, più vicini al mondo delle Fashion Week che a quello dello sport. Tra giacche di piume, fiori in 3D, paillettes e completi tigrati infatti Kim Mulkey è diventata un caso di studio.

Kim Mulkey in Nadine Merabi

Chi è la coach Kim Mulkey

60 anni, californiana di nascita, Kim Mulkey è un'ex cestista oggi allenatrice della squadra LSU Lady Tigers. Oltre che per le sue vittorie, Mulkey si è fatta notare per gli outfit a bordo campo: dai completi in colori accesi fino alle giacche con piume e fiori in 3D, perfetti per risaltare a bordo campo. Mulkey urla, si dispera, fa il tifo per le sue ragazze: fa tutto ciò che vediamo fare ai coach, ma sui tacchi a spillo, il che l'ha resa virale sui social.

Kim Mulkey

Il New York Times le ha dedicato un lungo profilo, definendola "colorata e divisiva". Motivo? Il mancato supporto pubblico alla giocatrice Brittney Griner, tenuta prigioniera per mesi in Russia. Ben prima dell'arresto, Mulkey avrebbe chiesto a Griner di mantenere la sua relazione privata e di coprire i tatuaggi. In ogni caso, sottolinea ancora il New York Times, Mulkey è una macchina da guerra e ha appena aggiunto un quarto titolo nazionale come capo allenatore ai tre vinti a Baylor.

Kim Mulkey

I look floreali e tigrati di Kim Mulkey

Le sue foto più famose sono quelle in cui è accovacciata a bordo campo sui tacchi a spillo con vistose giacche fucsia o pantaloni di paillettes. Al New York Times ha spiegato: "Siamo della Louisiana, ci piacciono le scintille, ci piacciono i diamanti, ci piace il Mardi Gras, ci piace mangiare e ci piace fare festa". A volte i suoi outfit sono pensati per celebrare la propria squadra, come il completo di paillettes tigrato firmato Nadine Merabi: un omaggio alle sue giocatrici, che infatti si chiamano Lady Tigers. Oppure gli outfit viola e gialli, i colori della squadra.

Kim Mulkey in Martha Gottwald

C'è però tutta un'ampia casistica di look abbaglianti: dalle giacche con le farfalle scintillanti firmata Queen of Sparkles, fino ai blazer con piume firmati Martha Gottwald. Il suo colore portafortuna è il fucsia, esuberante come lei. In molti hanno letto una strategia dietro i suoi look, ma probabilmente il suo guardaroba è solo basato sul piacere di sentirsi potente: guardateci, dice alle avversarie, non abbiamo paura di nulla.