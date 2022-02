Il primo hovercraft sportivo e di lusso al mondo che si guida senza problemi su acqua e su terra VonMercier ha lanciato il primo hovercraft sportivo e di lusso al mondo. Si chiama Arosa e rivoluziona il concetto di hovercraft.

A cura di Clara Salzano

Esistono le automobili e le imbarcazioni, poi ci sono gli hovercraft, i veicoli in grado di passare velocemente dalla guida su strada a quella sua acqua. Il concetto di hovercraft non è assolutamente innovativo, esiste già da tempo ed è sempre stato legato soprattutto al settore militare in cui può necessitare di avere un veicolo anfibio e terrestre contemporaneamente. VonMercier ha lanciato il primo hovercraft sportivo e di lusso al mondo. Si chiama Arosa e rivoluziona il concetto di hovercraft.

Arosa è il primo hovercraft sportivo di lusso al mondo ed è anche il primo veicolo del genere ad essere a uso personale e facilmente manovrabile. VonMercier ha dotato il veicolo di una carrozzeria in carbonio simile a quelle delle supercar e di cerchi da 26 pollici che rendono il design sportivo di lusso. L'azienda ha inoltre sviluppato e brevettato un "sistema di controllo direzionale" che utilizza ventole laterali a spinta vettoriale, oltre alla ventola principale sul retro, che rendono più facili i movimenti laterali e non solo.

Generalmente gli hovercraft sono estremamente rumorosi ma Arosa è stato dotato, oltre del solito motore a benzina a bordo, anche di motori elettrici da 118 CV (88 kW) con un'autonomia di 90 minuti che può far percorrere fino a 72 km tra una ricarica e l'altra. Il design dell'hovercraft è pensato come un tandem a due posti che conferisce uno stile ancora più sportivo al veicolo. VonMercier garantisce che Arosa può raggiungere i 96 km/h nelle giuste condizioni. Secondo quanto riferisce l'azienda sono state già numerose le richieste di clienti privati che vorrebbero acquistare il veicolo al costo di 100.000 dollari.