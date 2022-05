Dove si trova il primo palazzo al mondo dove si può comprare casa con le criptovalute Diesel lancia il primo condominio di lusso al mondo in cui saranno accettate le criptovalute per acquistare appartamenti dai 400.000 ai 6 milioni di dollari.

A cura di Clara Salzano

Diesel apre il primo condominio al mondo che accetta le criptovalute

Dopo la moda anche il mondo dell'immobiliare si apre alla criptovalute: sorgerà a Miami il primo condominio al mondo dove si potrà comprare casa con le criptovalute. Si chiamerà Diesel Wynwood Condominium ed è realizzato dal brand Diesel che firma il suo primo complesso residenziale. E non sarà un condominio come tutti gli altri ma offrirà ai propri ospiti i migliori servizi di lusso come spa, piscine, palestra e la possibilità di pagare in criptovalute.

Il progetto di Diesel Wynwood Condominium

Il Diesel Wynwood Condominium è il primo complesso residenziale di lusso al mondo che accetta le criptovalute. Il progetto lanciato dal brand Diesel è stato reso possibile grazie all'accordo siglato con la piattaforma di criptovalute FTX US (West Realm Shires Services Inc.) che gestirà le conversioni delle valute digitali per le vendite degli immobili. Il condominio sarà caratterizzato da residenze di varia dimensione, dai monolocali alle penthouse, che vanno dai 400.000 ai 6 milioni di dollari. Le criptovalute usate per acquistare gli appartamenti saranno quindi convertire immediatamente in dollari americani da parte di FTX US per la somma necessaria per il venditore e per evitare fluttuazioni di mercato.

La piscina condominiale di Diesel Wynwood Condominium

Il primo condominio firmato Diesel sorgerà a Wynwood, quartiere di Miami in pieno fermento tanto da essere stato soprannominato "La Silicon Valley del Sud". Qui, tra ex edifici industriali e murale, hanno aperto gli uffici aziende di tecnologia come Spotify, Live Nation e Atomic. Diesel Wynwood Condominium si presenta all'avanguardia per il design e la tecnologia proposti e conferma il ruolo di Miami come nuova potenza tecnologica e finanziaria in America.

Sono già iniziate le pre-vendite per il Diesel Wynwood Condominium che è in fase di realizzazione. Il condominio sarà alto otto piano e comprende diverse residenze con soffitti alti 3,30 metri e superfici che vanno dai 36 e ai 380 metri quadri. Gli appartamenti saranno venduti da ONE Sotheby’s International Realty chiavi in mano e arredati da Diesel Living con altre importanti aziende di design. Saranno disponibili anche 14 penthouse esclusive con terrazze panoramiche e jacuzzi. Il complesso residenziale offrirà ai proprio condomini la possibilità di usufruire di servizi di lusso come una piscina sulla terrazza panoramica dell'edificio, un centro fitness, una spa, una sala eventi con cantina, una lounge, una sala sensoriale, una sala conferenze e molto altro ancora. Il meglio del design e della tecnologia sta per arrivare a Wynwood, Miami.