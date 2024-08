video suggerito

Ikea punta sull’artigianato con la sua prima collezione di oggetti fatti a mano È tempo di novità in casa Ikea, che ha appena lanciato la sua prima collezione di oggetti artigianali: ecco come è nata la linea in edizione limitata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

È tempo di grandi novità per Ikea, il colosso svedese dell'arredamento low-cost che ha rivoluzionato il mondo dell'interior design: dopo aver lanciato una inedita piattaforma dove comprare e vendere mobili usati, ora ha deciso di puntare tutto sull'artigianalità. Sebbene la produzione industriale in serie continuerà a essere il suo punto forte, ha affiancato ai prodotti "classici" anche una serie di pezzi tessuti, intrecciati e ricamati a mano: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla collezione che il brand ha realizzato in collaborazione con alcune imprese sociali di tutto il mondo.

Com'è nata la collezione hand made di Ikea

Si chiama MÄVINN ed è la prima collezione artigianale firmata Ikea. Realizzata in partnership con delle imprese sociali che puntano sull'hand-made, è contraddistinta da cuscini, borse, tappeti, copriletti, portavasi, plaid e accessori per la casa coloratissimi e originali.

Collezione MÄVINN

I disegni sono stati ideati dai designer del marchio svedese, mentre la forma è stata affidata ad artigiani cresciuti in zone poco fortunate che, grazie alla retribuzione ricevuta, ora proveranno a costruirsi un futuro migliore. Rangsutra (India), SPUN (India), Ramesh Flowers (India), Classical Handmade Products (Bangladesh) e Jordan River Foundation (Giordania): sono queste le associazioni scelte per collaborare con Ikea che hanno "nascosto" in ogni prodotto un simbolo della propria identità.

MÄVINN by Ikea

Una linea di pezzi unici e fatti a mano

"Crediamo nella capacità delle donne di agire, di essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. La collaborazione con Ikea ha permesso a tanti di avere accesso a un lavoro e a un reddito stabili", ha dichiarato Sumita Ghose, Fondatrice di Rangsutra, una delle imprese locali che hanno lavorato in partnership col brand svedese.

Collezione MÄVINN

Colori caldi e luminosi, fantasie geometriche originali e design d'avanguardia: i pezzi della collezione artigianale firmata Ikea sono prodotti in edizione limitata e sono così versatili da adattarsi a ogni tipo d'ambiente, incarnando alla perfezione il mood contemporaneo, fresco e minimal del colosso svedese. La loro particolarità? Hanno tutti delle "irregolarità", una prova evidente del prezioso lavoro manuale degli artigiani.