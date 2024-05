video suggerito

Qual è stato e com’era il primo negozio Ikea aperto in Italia Ikea è ormai un’azienda leader nel mondo dell’interior design ma in quanti ricordano il primo store aperto in Italia? Ecco dove si trovava e com’era fatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ikea è ormai un punto di riferimento per tutti coloro che devono arredare casa con stile ma senza voler spendere cifre esorbitanti. Come ha fatto a raggiungere un traguardo simile? Ha introdotto un modello di business moderno e innovativo nel mondo dell'interior design, spingendo i clienti a "immergersi" nel suo mondo a partire dal catalogo, passando poi al percorso in negozio, al montaggio fai da te dei mobili e infine alla creazione di uno spazio casalingo iconico. In questo 2024 il noto brand svedese compie 35 anni ma sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza. In quanti ricordano qual è stato il primo maxi store aperto in Italia?

Le foto del primo negozio Ikea in Italia

Era il 1989 quando Ikea arrivò per la prima volta in Italia, debuttando con un enorme store a Cinisello Balsamo, Milano. Si trattò di una vera e propria novità per il nostro paese: a partire da quel momento il mondo del design cominciò a diventare "democratico", offrendo oggetti belli e contemporanei ma a ottimi prezzi.

Clienti Ikea negli anni '90

Dall'esterno il negozio era praticamente identico a quelli che conosciamo oggi, ovvero una struttura in blu cobalto su cui campeggiava una maxi scritta gialla "Ikea" (un omaggio ai colori della bandiera svedese). L'unica differenza? C'erano degli striscioni che indicavano gli orari di apertura e chiusura, specificando che sarebbe rimasto aperto per tutto il mese di agosto. All'interno c'erano già le stesse locandine con i prezzi che tutti conosciamo e alcuni dei prodotti iconici, solo che erano disposti in modo un tantino più disordinato (forse per mancanza di spazio).

Leggi anche Il primo ritratto ufficiale di re Carlo: perché è stato raffigurato con una farfalla sulla spalla

Lo store Ikea negli anni '90

I numeri di Ikea oggi

“Noi facciamo la nostra parte, tu fai la tua. Insieme risparmiamo”, fu questo il motto con cui il fondatore di Ikea Ingvar Kamprad conquistò il pubblico italiano e internazionale. Da quel momento in poi l'azienda è diventata leader nel mondo del design "democratico", espandendosi in tutto il nostro paese con ben 41 negozi. Come ha fatto a comprendere le necessità dei clienti italiani?

Ikea oggi

Negli anni '90 furono organizzate delle vere e proprie Home Visits, che diedero ai creativi del brand la possibilità di indagare da vicino i desideri e i bisogni della quotidianità domestica dei nostri compaesani. I risultati in fatto di vendite sono stati incredibili: solo in Italia negli ultimi 35 anni sono state vendute 1 milione e mezzo di librerie BILLY, oltre 1 milione di sedie POANG, mezzo miliardo di polpette svedesi. Quanti visitatori sono stati contati nell'ultimo anno? Oltre 40.000.

Ikea oggi