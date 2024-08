video suggerito

Arriva Preowned, la piattaforma di Ikea dove comprare e vendere mobili usati Ikea lancia la piattaforma Preowned: il colosso svedese sbarca nel mercato dei mobili usati, facendo concorrenza a Ebay, Craiglist e Vinted. Ecco come funzionerà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vendere i mobili usati o che non ci servono più sta diventando una tendenza sempre più diffusa. Da Ebay a Vinted, passando per Craiglist e Gumtree nel Regno Unito, sono tante le piattaforme che consentono la vendita di mobili usati. Anche Ikea sbarca nel mercato del second hand con Preowned, un sito in cui i clienti del brand svedese potranno vendere mobili tra di loro. L'obiettivo dichiarato di questa piattaforma è fare concorrenza agli e-commerce che già favoriscono la vendita di oggetti usati.

Come funzionerà Preowned

L'innovazione di Ikea, come sottolinea Jesper Brodin, AD di Ingka, uno degli operatori di Ikea, debutterà con una prima fase iniziale in Spagna e Norvegia. Ancora non è stata resa nota la data nella quale verrà aperta la piattaforma in Italia. Il mercato dell'usato registra in media una crescita dell'8% circa ed è destinato a espandersi entro il 2032. Per questo Ikea non vuole rinunciare al settore della compravendita, anche considerato che sulle piattaforme concorrenti i mobili del colosso svedese sono tra i più rivenduti.

La piattaforma funzionerà come un marketplace qualunque: basterà postare l'annuncio e il prezzo di partenza, alle foto ci penserà Ikea che aggiungerà le immagini dal proprio catalogo con tanto di dimensioni del prodotto. L'utente che sceglie di vendere può incassare in due modi: o con un bonifico sul conto corrente oppure in buoni Ikea. Se si sceglie questa modalità, il venditore riceve l'equivalente della cifra guadagnata più il 15% in buoni per l'acquisto nei negozi o sul sito di Ikea.