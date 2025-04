video suggerito

Ikea Festival al Fuorisalone 2025: gli appuntamenti e le mostre a cui partecipare Ikea è tra i nomi leader del mondo dell’arredamento e del design e non poteva mancare al Fuorisalone 2025. Ecco quali sono le mostre, le installazioni e gli appuntamenti organizzati in occasione dell’Ikea Festival. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Design Week 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi comincia la Milano Design Week 2025, uno degli eventi più attesi dell'anno dagli appassionati del settore, e fino al prossimo 13 aprile saranno moltissimi gli appuntamenti a tema che animeranno il capoluogo lombardo. Ikea non poteva proprio mancare alla manifestazione, anzi, essendo diventata un dei brand leader nel mondo dell'arredamento, ha organizzato un vero e proprio Festival con incontri, installazioni e iniziative speciali. Ecco il programma completo dedicato alla Democratic Design Week di Ikea.

La nuova collezione di Ikea per celebrare i 30 anni al Fuorisalone

Workshop interattivi, musica, presentazioni ispiratrici e performance dal vivo: l'Ikea Festival si tiene nello spazio Tenoha in via Vigevano 18, dove a partire da martedì 8 aprile verranno organizzati diversi eventi imperdibili. Si parte con la presentazione della nuova collezione Stockholm 2025, nata per celebrare i 30 anni dalla prima partecipazione del brand al Fuorisalone.

Ikea Festival

Si tratta di una linea ispirata al concetto rivoluzionario di Design Democratico, ovvero capace di mixare forma, funzione, prezzo accessibile, qualità e sostenibilità. I pezzi di cui si compone sono veri e propri pezzi da collezionare a a un prezzo accessibile. Laboratori di serigrafia, listening room, talk show e spettacoli dal vivo: in ogni giornata verranno alternati incontri a tema design ed eventi ricreativi.

Leggi anche Dove mangiare a Milano per il Fuorisalone 2025: i migliori ristoranti di ogni distretto

Collezione Stockholm 2025

Le mostre e le installazioni alla Milano Design Week

Nell'area espositiva, invece, verrà dato spazio a delle mostre di design contemporaneo, il cui obiettivo è dimostrare come l'arredamento può influenzare l'ambiente circostante e il futuro. Do Something. Change Everything.è una vera e propria immersione nei principi del Design Democratico progettata dall'architetto Midori Hasuike e dallo spatial designer Emerzon, Ikea Life at Home Report è invece una mostra interattiva sui temi che suscitano gioia a casa, dal cibo alla natura, fino ad arrivare al gioco.

Ikea Life at Home Report

La location sarà aperta 24h, così da accogliere un pubblico molto variegato e non solo gli appassionati di design. Al Fuorisalone 2025, inoltre, Ikea estende il suo supporto al progetto The Glitch Camp dell’Istituto Europeo di Design (IED), ovvero il campeggio urbano e gratuito per gli studenti di design provenienti da tutto il mondo, rinnovando il suo impegno per la sostenibilità e l’economia circolare.

Workshop Ikea