I segreti del Chupa Chups: come nasce il lecca-lecca più famoso del mondo e perché ha la forma sferica I Chupa Chups sono i lecca-lecca più famosi e acquistati al mondo, presenti in 164 Paesi con oltre 100 gusti. Dal logo disegnato da Salvador Dalì all’iconico design, raccontiamo la storia di un successo universale.

A cura di Clara Salzano

Chupa Chups

Il Chupa Chups è probabilmente il lecca-lecca più famoso al mondo e, se si considera che anche gli astronauti russi della stazione MIR lo portarono nello spazio nel 1995, si può dire di trovarlo davvero ovunque. Oggi i Chupa Chups sono presenti in 164 Paesi con oltre 100 gusti. Sono i lecca-lecca più acquistati al mondo. Dal logo disegnato da Salvador Dalì all'iconico design, vi raccontiamo la storia di un successo universale.

La storia del Chupa Chups

Quando un lecca-lecca nasce nello stesso anno di star planetarie come Madonna, Prince e Michael Jackson, il suo successo non può che essere stratosferico. L'idea di una caramella che si potesse solo leccare e non si dovesse toccare con le mani venne allo spagnolo Enric Bernat nel 1958, che ideò l'iconico lecca-lecca di forma sferica su bastoncino.

Il Chupa Chups in tanti gusti

Inizialmente si chiamava Gol, perché la sua forma ricordava un pallone da calcio, mentre la bocca aperta intenta a gustarlo era come una rete da calcio. In seguito il nome fu cambiato in Chups, a cui fu aggiunto il termine Chupa, dal verbo spagnolo chupar (che significa succhiare), dato che il jingle usato per pubblicizzarlo recitava così: "Prendi qualcosa di dolce da leccare, leccare, leccare, come un Chups (Chupa un dulce caramelo, chupa chupa chupa un CHUPS)". All'epoca del lancio la gustosa caramella era disponibile solo in sette gusti . Nessuno avrebbe mai immaginato che ce ne sarebbero stati oltre cento nel mondo e che il suo successo non avrebbe conosciuto confini.

Leggi anche La casa rotonda che si adatta a tutti i tipi di clima per viaggiare sempre con te

Tutti i gusti di Chupa Chups

Come nasce il design del Chupa Chups

Il Chupa Chups è un classico del design autentico. Il famoso lecca-lecca, nato dall'idea dell'imprenditore spagnolo Enric Bernat, voleva essere la caramella più gustosa che non facesse sporcare i bambini e arrabbiare gli adulti. Prima del 1958, anno di lancio del prodotto, esistevano già tante caramelle, e forse anche dei lecca-lecca, ma nessuna aveva quell'iconica forma sferica né risultava così facile da mangiare, generalmente erano piatte e si gustavano con le mani diventando un vero incubo per la pulizia dei bambini secondo gli adulti.

Il design del Chupa Chups

L'invenzione di Enric Bernat è partita da un'osservazione: "Il mondo ha bisogno di un prodotto che sia come mangiare un dolce con una forchetta". Mangiare con la forchetta è infatti probabilmente una delle prime cose che si insegna ai bambini, per renderli autonomi e permettere loro di mangiare in modo composto, senza sporcarsi troppo. Così, dall'idea di infilzare una caramella con la forchetta per non pasticciarsi è nato il design del lecca-lecca più venduto al mondo. Il Chupa Chups è caratterizzato da un semplice bastoncino di plastica con attorno una caramella sferica tutta da leccare, senza usare mai le mani.

Il logo frontale nei Chupa Chups

Il logo disegnato da Salvador Dalì

Se il nome del Chupa Chups aveva subìto delle variazioni all'inizio della sua storia, il logo del famoso lecca-lecca è stato immediatamente un successo. Fu l'artista Salvador Dalì a disegnare nel 1969 il logo riconosciuto oggi in tutto il mondo. Amico dell'inventore Enric Bernat, seduti al tavolino di un bar, Dalì scarabocchiò su un giornale il logo del Chupa Chups, che da lì a poco sarebbe diventato universale. L'importante artista spagnolo volle inoltre che il logo fosse messo nella parte superiore del lecca-lecca, e non frontale, in modo da essere subito riconoscibile. Il successo di quella idea è ormai storia.