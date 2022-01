I fuochi d’artificio diventano biodegradabil: è il nuovo modo di festeggiare in modo sostenibile Sembrano tante lucciole nel cielo di Bilbao i fuochi d’artificio sostenibili inventati dall’artista Daan Roosegaarde che sono realizzati con materiale organico per celebrazioni sostenibili.

A cura di Clara Salzano

Spark, i fuochi d’artificio sostenibili dello Studio Roosegaarde

Anche festeggiare può essere una pratica sostenibile. È ciò che ha dimostrato l'artista Daan Roosegaarde che ha creato una serie di fuochi d'artificio biodegradabili che permettono di festeggiare nel pieno rispetto dell'ambiente. Si chiamano Spark e sono ispirati alla luce magica delle lucciole.

I fuochi d’artificio biodegradabili dell’artista Daan Roosegaarde

Quando i fuochi d'artificio organici Spark illumineranno il cielo di Bilbao sarà come assistere ad una performance poetica di migliaia di scintille organiche di luce simili a lucciole. L'innovativo prodotto realizzato dallo Studio Roosegaarde è pensato per offrire una soluzione sostenibili alle celebrazioni nelle città del mondo. Il primo tentativo sarà visibile a Bilbao dal 1 al 3 giugno 2022 in occasione del Wellbeing Summit for Social Change di Bilbao, in Spagna: "Per molte persone la situazione attuale sembra restrittiva e i fuochi d'artificio tradizionali sono sempre più vietati. SPARK Bilbao è un luogo di meraviglia e una nuova alternativa sostenibile per festeggiare insieme", ha dichiarato Daan Roosegaarde.

"Le celebrazioni sono un momento importante per le comunità per riunirsi e nutrire le proprie tradizioni. SPARK Bilbao rievoca una meraviglia infantile che ricollega le comunità”, spiega Corinna Otto, direttrice del museo Draiflessen Collection e curatrice di The Wellbeing Summit. Tuttavia in pochi sanno che i fuochi d'artificio, palloncini, droni e coriandoli, sono elementi altamente inquinanti.

Spark, composti da materiali biodegradabili, permettono a tutti di poter far festa ma rendere più sostenibile il rituale dei fuochi d’artificio. Tutti possono così contribuire ad un futuro più ecologico. Il tema dell'ambiente è molto caro all'artista Daan Roosegaarde che ha realizzato anche il primo Sole Urbano in grado di purificare l'aria dal Coronavirus per incontri sicuri.