È morto T. Mark Taylor, il designer di He-Man e delle Tartarughe Ninja Il designer T Mark Taylor è morto all’età di 80 anni. Aveva disegnato giocattoli iconici come He-Man, Masters of the Universe e le Tartarughe Ninja, segnando l’infanzia di intere generazioni.

A cura di Clara Salzano

Le creazioni di T Mark Taylor

T Mark Taylor è stato un'artista e designer di giocattoli che ha segnato l'infanzia di intere generazioni. A lui sono da attribuire giocattoli iconici come He-Man, Masters of the Universe e le Tartarughe Ninja. Il noto designer è morto a 80 anni nella sua casa nel sud della California.

Il cartone di Masters of the Universe

In tanti avranno giocato da piccoli con il muscoloso He-Man, il frontman di Masters of the Universe prodotto dalla Mattel che ha dato origine anche alla serie animata omonima tanto amata dai bambini. Così come intere generazioni hanno vissuto il successo delle Tartarughe Ninja sia come cartone animato che come giocattolo. Il mondo del gioco piange T Mark Taylor che ha fatto giocare milioni di bambini. Ed è proprio quando era piccolo che Taylor ha ideato i suoi giocattoli fantasticando di essere un eroe. Quando 40 anni fa furono lanciate le action figure di Masters of the Universe, in solo 30 mesi furono venduti più di 70 milioni di pezzi. Il successo fu planetario e probabilmente nella casa di tutti i bambini c'è stato un personaggio di He Man con cui giocare.

Le Tartarughe Ninja

T Mark Taylor, nato il 5 giugno 1941 in California, ha iniziato la sua carriera di designer di giocattoli nel 1976 proprio con Mattel. È grazie a lui che sono stati realizzati alcuni dei giocattoli e dei cartoni animati più amati dai bambini come Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo delle Tartarughe Ninja, in cui in tanti da piccoli si sono immedesimati. Oltre che designer di giocattoli Taylor ha lavorato per il dipartimento della difesa degli Stati Uniti a Pasadena realizzando progetti per sottomarini, tecnologia sonar biologica e strumenti per la mappatura dei fondali marini. Era un creativo e un visionario. In una delle sue ultime apparizioni all'He-Festival del 2015, T Mark Taylor disse: "Se dovessi disegnare un eroe per oggi, sarebbe un eroe femminile – perché è il momento, perché gli eroi del nostro tempo sono donne… Noi uomini abbiamo avuto il nostro tempo".