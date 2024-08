Dove si trova il grattacielo in legno più alto al mondo

video suggerito

Non in molto sanno che il grattacielo in legno più alto al mondo esiste già. Si tratta del grattacielo Ascent realizzata dallo studio di architettura di 25 piani di Korb+Associati. Si trova a Milwaukee, nello stato del Wisconsin, negli Stati Uniti. Adesso, però, il suo primato sta per essere superato. Lo studio Michael Green Architects di Vancouver, specializzato in architettura sostenibile e in legno, spera che il grattacielo che sta per essere costruito possa diventare "un nuovo punto di riferimento globale per le costruzioni in legno".

Quale sarà il grattacielo in legno più alto al mondo

Il progetto fa parte della riqualificazione del Marcus Performing Arts Center, sempre a Milwaukee, inaugurato nel 1969 e premiato con l'Honor Award for Excellence in Architectural Design dall'American Institute of Architects nel 1970. Il progetto trasformerà l'attuale parcheggio in cemento del centro in uno spazio con unità residenziali, uffici, ristoranti, caffè e negozi. Secondo la MGA, tutto il progetto costerà circa 700 milioni di dollari. Il piano è attualmente in fase di approvazione. La costruzione è piuttosto avveniristica perché fino a oggi i grattacieli o i palazzi in legno non hanno mai raggiunto l'altezza degli edifici in cemento: questo nuovo grattacielo sarà alto 182 metri, dunque il doppio della Ascent Tower che attualmente è alta 87 metri." Non si tratta di mettersi in mostra, ma di mostrare al pubblico ciò che è possibile", ha dichiarato Michael Green, architetto e fondatore di MG.

Secondo lui, il motivo per cui i grattacieli in legno non sono ancora diventati mainstream è che il cambiamento climatico non è stato al centro della conversazione. "Acciaio e cemento sono materiali dannosi per il clima, abbiamo dovuto trovare un modo diverso per costruire torri e grandi edifici in generale". Attualmente, il settore dell'edilizia e delle costruzioni è responsabile del 37% delle emissioni globali, in gran parte dovute alla produzione e all'uso di materiali come il cemento e l'acciaio, che producono enormi emissioni di carbonio. Gli alberi fanno il lavoro opposto, assorbono carbonio per tutta la loro vita. Per questo le norme edilizie si sono evolute: alcuni Paesi europei hanno imposto l'uso del legno nell'edilizia come parte dei loro obiettivi climatici. La città di Milwaukee si è dimostrata particolarmente lungimirante, incoraggiando lo sviluppo all'interno del centro cittadino, ma anche essendo disposta a sperimentare nuovi materiali. Il grattacielo utilizzerà ancora fondamenta in cemento e componenti in acciaio per i nuclei degli ascensori, ma Green stima che il legno costituirà circa il 90% del materiale da costruzione.