Dove è stato seppellito Pelé: com’è fatto il cimitero più alto del mondo Il Brasile ha reso omaggio al suo campione leggendario Pelé con un corteo di oltre 230mila persone che si è concluso davanti al Memorial Necrópole Ecumênica dove l’ex calciatore è seppellito.

A cura di Clara Salzano

Un poster in omaggio alla leggenda del calcio Pelé presso la sede della Federcalcio brasiliana

Il Brasile ha salutato la sua leggenda del calcio Pelé con un corteo di oltre 230mila persone lungo le strade di Santos, città natale di O Rey. Il corteo ha fatto seguito alla veglia funebre nello stadio Vila Belmiro di Santos e la salma è stata portata su un camion dei pompieri fin davanti al cimitero verticale dove è avvenuta la sepoltura dell'ex calciatore in forma privata.

Il corteo funebre per Pelé a Santos

L'ex calciatore brasiliano Pelé è stato seppellito al Memoriale della necropoli ecumenica di Santos. Morto il 29 dicembre 2022 all'età di 82 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro, la leggenda del calcio, tre volte campione del mondo, ha scelto un cimitero Guinness World Records per la sua sepoltura. Il Memoriale della Necropoli Ecumenica, sito a Santos, nel quartiere Marapé, nello stato di San Paolo, è infatti il cimitero più alto del mondo.

Memoriale della Necropoli Ecumenica

Il della Necropoli Ecumenica è stato completato nel 1991 con un'altezza di 108 metri. Il cimitero si sviluppa su quattordici piani e contiene oggi circa 16.000 tombe. Il primo cimitero verticale dell'America Latina, e il più alto del mondo, è stato progettato dal visionario imprenditore argentino Pepe Altstut per risolvere un problema sentito nella città di Santos che erano le numerose sepolture nel fango a causa delle falde acquifere.

Il Memorial Necrópole Ecumênica

Il Memorial Necrópole Ecumênica occupa una superficie totale di 40.000 m², il 90% dei quali è un'area protetta della Foresta Atlantica. La struttura comprende, oltre lo spazio per i loculi, un cinerario, ossario, mausolei, sale per la veglia con suite per il riposo, un ristorante aperto 24 ore su 24, una cappella, una voliera e anche un museo dei veicoli funerari. Il complesso è stato costruito per offrire i migliori servizi funerari che si possano desiderare.