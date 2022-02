Dalla torcia olimpica al nuovo stadio di Pechino: tutto pronto per le Olimpiadi invernali 2022 Manca davvero pochissimo all’apertura delle Olimpiadi di Pechino 2022. Scopriamo tutte le novità dei Giochi Olimpici invernali che inaugureranno venerdì 4 febbraio a Pechino.

A cura di Clara Salzano

Il nuovo impianto olimpico Ice Ribbon di Populous a Pechino 2022

È tutto pronto per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il 4 febbraio 2022 si apriranno i Giochi sportivi invernali di Pechino con l'arrivo della tanto attesa fiaccola olimpica nello Stadio Nazionale di Pechino, il cosìdetto Nido di Uccello. La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali segnerà l'inizio dei Giochi che proseguiranno fino al 20 febbraio 2022. Dal design della torcia olimpica ai nuovi impianti sportivi costruiti per l'evento mondiale, scopriamo cosa aspettarsi da queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Un’immagine evocativa dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

Pechino è l'unica città al mondo che ha accolto le Olimpiadi 2008 e i Giochi Olimpici invernali 2022 in un lasso di tempo così ravvicinato. Proprio perché le Olimpiadi si erano svolte nella città cinese nel 2008, Pechino è risultata già piuttosto preparata ad accogliere i Giochi Olimpici invernali di quest'anno. Le gare si svolgeranno in dodici impianti di cui solo uno è stato costruito ex novo. Si tratta dell'Ice Ribbon dello studio di architettura Populous dove si svolgeranno le gare di pattinaggio veloce.

Il render del nuovo impianto di pattinaggio disegnato da Populous per Pechino 2022

Lo studio di architettura Populous – autore dello Stadio Olimpico di Londra e vincitore del nuovo stadio di Milano – ha svelato il progetto del National Speed Skating Oval, noto anche come Ice Ribbon, come un'arena da 12.000 posti il cui design si ispira ad un gioco che i bambini giocavano a Pechino. Tiric Chang, capo di Populous China, ha voluto omaggiare il suo paese con un impianto che ricorda il gioco cinese definito "ice top" con cui si faceva girare ad alta velocità un pezzo di ghiaccio sulla pista di pattinaggio. Quel movimento del gioco è stato trasferito sulla facciata di Ice Ribbon formata da 22 giganteschi nastri illuminati che riproducono un nastro di ghiaccio dinamico davvero di effetto.

L’interno dell’Ice Ribbon con la pista di pattinaggio veloce da 400 metri di lunghezza

È invece ormai un'attrazione di Pechino, una vera icona dell'architettura, lo Stadio nazionale cinese, soprannominato Nido di Uccello e progettato nel 2008 dagli architetti Herzog & de Meuron a Pechino. Qui si svolgerà la cerimonia di apertura e di chiusura delle Olimpiadi di Pechino 2022.

Il Nido d’Uccello di Pechino

Il 4 febbraio la torcia olimpica entrerà nello Stadio Nazionale e accenderà la fiamma dei Giochi Invernali. La fiaccola olimpica 2022, soprannominata Flying, è stata progettata da Li Jianye e ricorda la fiaccola usata per le Olimpiadi 2008. Il disegno vuole portare "luce e calore allo scenario degli sport invernali" ed è caratterizzato da un design sinuoso che si distende al centro a voler ricordare una stretta di mano in segno di rispetto tra i vari paesi che partecipano alle gare. Che i giochi abbiano inizio.