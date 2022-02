Pechino 2022, la storia dietro la rampa di Big Air alle Olimpiadi che fa discutere sui social Che ci fa una gigantesca rampa da sci per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 nel mezzo di un cupo sito industriale? Tutta la verità dietro la pista di Big Air per il freeski femminile e maschile.

A cura di Clara Salzano

La sede del Big Air Shougang alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sorge accanto ad un acciaieria

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi invernali 2022 a Pechino ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una delle sedi delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, il Big Air Shougang, sta facendo molto discutere sui social per la sua vicinanza al sito di un'ex acciaieria: "Sembra piuttosto distopico avere una sorta di impianto nucleare come sfondo per l'evento sciistico Big Air", commentano in tanti. Ed effettivamente la rampa aerea per i Big Air di freeski femminile e maschile sorge proprio nel mezzo di un parco industriale. Raccontiamo la storia dietro la particolare sede olimpica.

Perché la sede di Big Air a Pechino 2022 fa discutere

La sede del Big Air Shougang è una delle poche nuove costruzioni realizzate per le Olimpiadi invernali del 2022 che hanno sfruttato per la maggior parte gli impianti già realizzati per le Olimpiadi di Pechino 2008. Chi è sempre stato abituato a seguire le gare di freestyle su cime innevate e montagne vertiginose sarà rimasto sorpreso nel vedere la strana rampa aerea di Pechino 2022 posizionata proprio accanto a delle torri di raffreddamento.

Il parco industriale riconvertito che accoglie la rampa di Big Air Shougang

In effetti la gigantesca rampa olimpica da sci sorge proprio in un parco industriale riconvertito. Il progetto fa parte inoltre di un più ampio piano di riqualificare delle ex acciaierie rinnovate per le Olimpiadi invernali 2022.

La sede olimpica di Big Air a Pechino 2022

La verità dietro la strana rampa di Pechino 2022

Il Big Air Shougang Park è la prima sede permanente al mondo per eventi di big air. È tra l'altro la prima volta per le Olimpiadi che lo ski big air è stato incluso nei giochi, dopo l'introduzione dello snowboard big air alle Olimpiadi del 2018 a Pyeongchang. La particolare sede olimpica, diventata virale sui social, è stata costruita nel distretto occidentale di Shijingshan all'interno dell'ex Shougang Industrial Park.

Il progetto di TeamMinus per il Big Air Shougang Park sede olimpica di Pechino 2022

Lo studio di architettura TeamMinus ha progettato una struttura in acciaio che sorge accanto a quattro grandi torri di raffreddamento di quella che era la più grande acciaieria cinese fino al 2011. Il trampolino di salto è alto 60 metri e, poiché è stato costruito per i big air piuttosto che per il tradizionale salto con gli sci, anche la sua forma è caratteristica con una colonna che contiene un ascensore destinata agli atleti che devono raggiungere la cima e tre differenti sezioni lungo la pendenza della rampa.

Il progetto della rampa di Big Air Shougang Park

Il Big Air Shougang Park fa parte di un più ampio piano di riqualificazione e sviluppo del sito industriale dell'ex acciaieria: il vicino complesso della Oxygen Factory è stato convertito per ospitare l'edificio d'ingresso degli spettatori che devono assistere agli eventi; nella torre di stoccaggio del minerale di ferro del sito, convertita nel 2017, è stata posizionata la sede del Comitato Organizzatore di Pechino 2022; è prevista la costruzione sul sito di altri numerosi edifici per uffici, un centro conferenze, un parco acquatico e un museo.