Olimpiadi invernali di Pechino 2022: perché i premi per i vincitori sono dei panda Dalle tribune degli spettatori ai podi delle premiazioni, la vera star delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 è la mascotte del soffice panda Bing Dwen Dwen. Vi spieghiamo perché è così popolare.

A cura di Clara Salzano

Bing Dwen Dwen è la mascotte delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi invernali 2022 a Pechino ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutti pazzi per Bing Dwen Dwen, la mascotte delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. È presente ovunque, dalle tribune degli spettatori ai podi delle premiazioni, nei negozi di souvenir, sui palcoscenici degli spettacoli sportivi e per le strade della città cinese. Bing Dwen Dwen è la vera star delle Olimpiadi di Pechino 2022 ed è già andata a ruba ovunque. Scopriamo che storia si cela dietro la tenera mascotte olimpica.

Il felice e soffice panda Bing Dwen Dwen sta conquistando tutti alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Lo abbiamo visto più volte sul podio delle premiazioni come trofeo per gli atleti vincitori. Si tratta della mascotte olimpica che ha la forma di un piccolo panda avvolto in un involucro rigido simile ad un rivestimento di ghiaccio. Il volto del soffice panda è inoltre raccolto in alcuni anelli colorati che hanno uno specifico significato.

Alcuni atleti premiati con il Bing Dwen Dwen

Iniziamo col fornire il significato di Bing Dwen Dwen: "Bing" ha diversi significati in mandarino ma la traduzione più acclarata è quella di "ghiaccio" e fa riferimento all'involucro in cui è racchiuso il panda. Il termine indica anche purezza e forza come può essere il ghiaccio appunto. "Dwen Dwen" si può tradurre come "robusto e vivace"; inoltre queste due parole sono usate per indicare un soprannome cinese per i bambini.

Il Bing Dwen Dwen per i premi delle Olimpiadi di Pechino 2022

La scelta della mascotte delle Olimpaidi invernali di Pechino 2022 è stata oggetto di un concorso internazionale organizzato dal Comitato Organizzatore di Pechino 2022. Sono state più di 5.800 le proposte provenienti da oltre 35 paesi del mondo. Il progetto vincitore è stato realizzato da Cao Xue, professore all'Accademia di Belle Arti di Guangzhou, che ha definito il design di Bing Dwen Dwen creando una delle mascotte più di successo della storia delle Olimpiadi. Oltre all'involucro "ghiacciato" attorno a Bing Dwen Dwen, gli anelli colorati sul volto del panda sono spirati dal National Speed Skating Oval di Pechino e simboleggiano un concetto futuristico e le connessioni tra sport e tecnologia.

Il Bing Dwen Dwen partecipa allo spettacolo in occasione di un evento olimpico

Arrivano notizie di persone che trascorrono la notte in fil davanti ai negozi di gadget olimpici per aggiudicarsi la simpatica mascotte. Il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 non riesce con la produzione a stare dietro all'ingente richiesta.