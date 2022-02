Come un’isola nel cielo di Dubai: la piscina a sfioro più alta del mondo Nuotare nell’Aura Skypool è come fare un tuffo in un’isola nel cielo di Dubai: benvenuti nella piscina a sfioro più alta del mondo con vista a 360°.

A cura di Clara Salzano

L’Aura Skypool di Dubai è la piscina a sfioro più alta del mondo

Nuotare a 210 metri di altezza non è sicuramente l'attività ideale per i deboli di cuore ma se siete in cerca di un'esperienza adrenalinica l'Aura Skypool in cima al grattacielo Palm Tower nell'arcipelago artificiale di Jumeirah a Dubai fa al caso vostro. Si tratta della piscina a sfioro più alta del mondo che circonda l'edificio garantendo una vista a 360° sulla città. Nonostante la sua posizione ultra urbana in cima a un grattacielo, l'Aura Skypool offre la sensazione di stare su un'isola nel cielo di Dubai.

La vista su Dubai da Aura Skypool

Progettata dallo studio di architettura Kokaistudios, l'Aura Skypool si estende su due piani a circa 210 metri di altezza. Il design del grattacielo Palm Tower – una torre super alta con un nucleo centrale e una corona eccezionale – ha reso possibile la realizzazione dell'impressionante piscina da record: "come un'isola atollo circondata da un blu cristallino laguna", precisa Filippo Gabbiani, co-fondatore di Kokaistudios. Il progetto comprende anche una lounge inondata di luce con un allestimento ispirato al mondo naturale come un muro scultoreo che evoca le formazioni rocciose, gli arredi in legno di recupero e tante piante.

L’Aura Skypool si trova a 210 metri di altezza in cima a un grattacielo

Quando gli ascensori dedicati della v arrivano al 50° piano dell'edificio, si aprono le porte su un'oasi in mezzo al cielo. Piante e piccoli alberi concorrono ad enfatizzate l'atmosfera all'aperto della piscina dando l'impressione di essere su una spiaggia. Le strutture di servizio sono invece progettate come una grotta sottomarina.

L’Aura Skypool sembra un’isola nel cielo

Kokaistudios ha progettato la struttura per sfruttare al meglio la vista sullo skyline di Dubai. Inaugurata a novembre 2021, l'Aura Skypool è diventata rapidamente una delle esperienze imperdibili di Dubai. Oggi la piscina a sfioro a 360° più alta del mondo è già un'attrazione.