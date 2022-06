Com’è fatto l’aereo dedicato a Maradona: un museo volante con le foto del Pibe de Oro Volerà in Argentina ed è atteso anche a Napoli il museo volante di Diego Armando Maradona, un’aereo privato decorato con le foto e i cimeli del Pibe de Oro.

A cura di Clara Salzano

Tango D10S, l’aereo dedicato a Maradona

Tango D10S è l'aereo dedicato a Diego Armando Maradona. Volerà in Argentina ed è atteso anche a Napoli fino al Qatar per i Mondiali 2022. Sarà un museo nell'aria con tutti i cimeli del Pibe de Oro. Il velivolo presentato all'aeroporto di Morón, e voluto dalle due figlie di Maradona, è stato decorato con le foto del grande calciatore come l'immagine di Maradona che bacia la Coppa del Mondo vinta in Messico nel 1986 e della Mano di dio che ha fatto la storia.

Presentato l’aereo dedicato al Pibe de Oro

È stato l'artista Maximiliano Bagnasco a decorare il jet privato dedicato a Diego Armando Maradona, con Maradona che bacia la Coppa del Mondo vinta in Messico nel 1986. È questa l'immagine del grande giocatore che volerà nei cieli per portare ovunque il museo di Maradona.

Tango D10S alla presentazione a Buenos Aires

La fusoliera dell'aereo Tango D10S è dunque una vera e propria opera d'arte, ispirata dai fan del grande campione argentino, che raccoglie le immagini più iconiche di Maradona. Sulle ali spicca il ricordo del calciatore mentre bacia la Coppa del Mondo vinta conto la Germania; sull'altra ala c'è quello che per molti è il più bel gol della storia del calcio, conosciuto come la "Mano di Dio"; sulla coda domina il volto di Maradona.

Gli interni di Tango D10S

Tango D10S è un aereo privato per dodici passeggeri immaginato come un museo volante. Negli interni bianchi e azzurri spiccano tutti i cimeli di Maradona che qui vengono conservati. Un'intelligenza artificiale consente inoltre di interagire con l'immagine e la voce del Pibe de Oro. L'aereo avrà come sua ultima tappa del tour di inaugurazione il Qatar, che ospita la Coppa del Mondo dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.