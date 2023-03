Come arredare casa in stile Hygge: la ricetta del design per la felicità Il senso di soddisfazione dato dall’intimità e dal calore di casa in danese viene indicato dal termine Hygge, diventato un vero e proprio stile di vita.

A cura di Clara Salzano

Poltrona &tradition

I danesi sono uno dei popoli più felici al mondo e non a caso è sempre nei primi posti del "World Happiness Report" dell'ONU. Sanno come approfittare del proprio tempo libero, godere degli spazi all'aria aperta, costruire meravigliose architetture e il loro segreto per la felicità passa anche per una casa accogliente. Non c'è infatti luogo migliore dove provare un senso di appagamento e benessere dato dalle piccole cose della vita come gli ambienti domestici. Questo senso di soddisfazione dato dai momenti semplici, dall'intimità e dal calore di casa in danese viene indicato dal termine Hygge, diventato un vero e proprio stile di vita che fa parte del DNA del popolo danese.

Sedia Houe

Che cos'è lo stile Hygge

La parola danese Hygge, che si pronuncia hyoo-guh, si può tradurre con il termine "benessere", "intimità". Per comprenderlo si possono usare più facilmente delle immagini: rilassarsi su una comoda poltrona davanti al camino è Hygge; sorseggiare un bicchiere di vino in buona compagnia attorno al tavolo è Hygge; leggere un libro avvincente su un morbido divano, avvolti in calde coperte, è Hygge; godersi il silenzio di casa illuminata solo da una calda luce di una lampada è Hygge. In tutte queste situazioni, si capisce anche che un design di qualità gioca un ruolo fondamentale. Tutti i danesi hanno infatti un'ottima cultura del design, sin da bambini, e comprendono l'importanza di investire in arredi ben fatti, destinati per durare nel tempo, e quindi sostenibili.

Divano Federicia

L'interior design nello stile Hygge

L'idea alla base di Hygge è che qualcuno entri in casa propria e provi immediatamente il desiderio di volcerci vivere. “Hygge parla di un'atmosfera e di un'esperienza – spiega Meik Wiking, il guru della felicità ne "Il piccolo libro di Hygge: i segreti danesi per una vita felice" – Si tratta di stare con le persone che amiamo. Una sensazione di casa. La sensazione di essere al sicuro, di essere protetti dal mondo e di permettere a noi stessi di abbassare la guardia”. Con elementi che contemplano la luce, la consistenza, il colore e la qualità, l'interior design è il modo migliore per esplorare i sensi in uno spazio in cui si vuole trascorrere del tempo.

Tavolo Skovby

Le regole per arredare in stile Hygge

Design di qualità. Investire in un arredo di qualità per i danesi non è solo il modo migliore per essere sostenibili ma significa portare in casa un pezzo di storia del design e contribuire alla felicità degli ambienti domestici. Creare arredi “per il corpo vivente” è l'obiettivo di House of Finn Juhl, marchio storico danese, fondato da Finn Juhl, architetto-scultore e designer, che progetta mini-architetture capaci di fornire una risposta ai reali bisogni dell’essere umano nella quotidiana.

Poltrona House of Finn Juhl

Rispetto dell'ambiente. Sono tanti i modi per essere sostenibili e scegliere una sedia realizzata dal riuso della plastica della discarica, come fa l'azienda Houe, è sicuramente un'azione appagante, eticamente ed esteticamente.

Attenzione al passato. Creare uno spazio confortevole in casa dove leggere un. buon libro o una tazza di caffè è assolutamente adatto allo stile Hygge. Caratterizzare l'angolo di lettura con un arredo storico ma cosmopolita come quelli realizzati dal marchio Federicia, con 100 anni di attività alle spalle, renderà qualsiasi casa un luogo confortevole.

Illuminazione d'atmosfera. Niente come la luce può far sentire a proprio agio in una stanza, che si tratti di una fonte diffusa o di un elemento puntuale. Candele, lampade e applique sono utili per trovare il proprio zen interiore e rilassare il corpo e la mente. Tra le aziende di illuminazione, Astep, che produce in Italia, porta il design della luce "un passo più in là" con una forte attenzione alle riedizioni e alla tecnologia dell'elemento.

Lampada Astep

Combinazioni di colori neutri. Le pareti bianche o i colori neutri caldi creano sempre una tela rilassante in casa. L'arredamento di 101 Copenaghen fonde arte e design, oriente e occidente, creando mobili e complementi, rigorosamente bianchi, beige e neri, dall’estetica scultorea che si coniugano perfettamente con elementi naturali come il legno e il bambù tano amati dallo stile Hygge.

Vaso scultoreo 101 Copenaghen

Tessuti morbidi: decorare con accessori come coperte, cuscini, tappeti e tessuti alle pareti crea la sensazione di stare un caldo bozzolo anche nella notte più fredda. Un bagno rivestito completamente in tutti i suoi elementi è il concept di Kvadrat, leader nel settore dei tessuti d’arredamento con un'attenzione particolare al rispetto ambientale. Fornendo proprietà termiche, visive e acustiche superiori, i tessuti Kvadrat migliorano il comfort e il benessere all'interno degli spazi.

Tessuti Kvadrat

Ricerca. Avere in casa un'icona del passato è sempre motivo di orgoglio e soddisfazione soprattutto se frutto di una profonda ricerca che supera la tradizione e ambisce all'innovazione. &Tradition, ondata nel 2010, &Tradition coniuga tradizione e innovazione: esiste per mantenere vive le icone del passato e produrre, grazie alle collaborazioni con designer contemporanei, quelle del futuro.

&Tradition

Ispirazione. Lasciarsi abbandonare nella natura e ammirare la bellezza che ci circonda crea un senso si sublime da cui l'uomo è attratto. La natura e le esperienze che si possono fare al suo interno sono d'ispirazione per la produzione AYTM caratterizzata dettagli preziosi, forme inattese e soluzioni multifunzione adatte ad ogni tipo di casa.

Vaso AYTM

Convivialità. Il concetto di Hygge implica il godersi i piaceri più semplici della vita in compagnia di amici e familiari. È l'arte di creare uno spazio caldo e accogliente, dove stare insieme, condividere cibo, bevande e buone conversazioni. La tavola diventa dunque un elemento centrale e quando la si trova ben apparecchiata e imbandita è un piace per gli occhi e per il cuore. Le collezioni di posate di Kay Bojesen sono le prime nella storia ad essere costruite sui gesti di chi le usa e la nipote Sus le ha rimesse in produzione dando il suo nome all'azienda.

Posate Kay Bojesen

Cura nei dettagli. Un oggetto progettato, ingegnerizzato e prodotto artigianalmente ma con la migliore delle rese può farti innamorare della storia dietro la sua creazione. Se la realizzazione è frutto poi di una piccola azienda a conduzione familiare come Mernøe, che produce luci d’atmosfera conviviale, la gioia di sedersi attorno un tavolo è ancora più sentita.

Lampada Mernoe

Ospitalità. Il giusto colore può creare l'atmosfera perfetta per far sentire ovunque come a casa. Notes of Colours è un produttore danese di vernici capace di catturare l’essenza della tradizione estetica nordica attraverso prodotti texturizzati ed eco-certificati.

Esperienza artistica. La casa può essere piena di oggetti personali e soprammobili che riportano ricordi nostalgici e fanno sorridere. Le installazioni artistiche di Studio Roso, studio di art design di Sophie Nielsen e Rolf Knudsen riescono a far emergere ovunque il bambino che c'è in ognuno di noi.

Cube Table Studio Roso

Artigianalità. Eccellente maestria artigianale e materiali naturali aggiungono un'espressione individuale a ogni mobile. Le collezioni sostenibili e funzionali di mobili Skovby, azienda nata 90 anni fa dall’intuizione di un ebanista, permettono di lasciare un segno unico e personale in casa.

Riciclo creativo. La casa è un luogo in cui ci si rilassa, si mangia e beve con i familiari e gli amici ma anche un proprio pezzo di mondo in cui si può fare la differenza. Dal 2020 l'azienda danese Carlsberg produce non solo deliziosa birra ma riutilizza i suoi fusti DraughtMaster per creare sedute di design sostenibili.

Sedia Carlsberg dai fusti DraughtMaster

Tradizione. Quando si pensa alla tavola danese immediatamente viene in mente il raffinato servizio di porcellane bianche e blu con cui i reali prendono il tè e la sensazione di comfort e sicurezza è immediata. Effettivamente Royal Copenhagen, dal 1775, è parte della storia della Danimarca. Conoscere bene la tradizione consente di poterla superare innovando ma senza mai dimenticare da dove si parte come fa Bjarke Ingels con la sua collezione HAV caratterizzata dal blu del mare del nord e alle squame degli esseri marini che lo abitano.