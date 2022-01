Chiara Ferragni con le amiche da House of Ronin, il nuovo tempio della cultura giapponese a Milano House of Ronin è il locale del momento a Milano. Non solo ristorante ma anche bar, karaoke e club esclusivo, dove Chiara Ferragni e gli amici hanno trascorso la serata.

Chiara Ferragni con Gilda Ambrosio, Chiara Biasi e Vernoca Ferraro da House of Ronin

Non un semplice ristorante giapponese ma un vero e proprio building experience, è questo il nuovo House of Ronin che ha aperto a Milano, nel cuore della zona Sarpi. Chiara Ferragni insieme agli amici Chiara Biasi, Gilda D'Ambrosio, Veronica Ferraro e Cesare ha trascorso una serata in questo nuovo tempio della cultura giapponese a Milano che si sviluppa su quattro livelli tra sale karaoke, cocktail bar e ristorante robata.

Chiara Ferragno con gli amici canta nella sala karaoke di House of Ronin

Perché Chiara Ferragni sceglie House of Ronin

House of Ronin è il locale del momento a Milano, una ventata di novità a tinte forte nel gelido inverno meneghino. Non solo ristorante ma anche bar, karaoke e club esclusivo, questo e molto altro è House of Ronin. Occupa un intero palazzo stile liberty in via Canonica, nel cuore della Chinatown milanese e, varcata la soglia di questo nuovo tempio giapponese, sembra di essere trasportati in una Tokyo avveniristica.

Chiara Ferragni in una sala di House of Gucci

Stanze rosse in stile Dragon's room, bagni di specchi e sale private per il karaoke rendono House of Ronin un luogo unico per Milano e in Italia. Fondato dal gruppo Salva tu Alma, degli imprenditori Guillaume Desforges, Jacopo Signani e Leonardo Signani, il nuovo building experience ha iniziato già la sua attività riscuotendo grandi consensi. Luci soffuse, arredi eleganti, pochi posti e un listening bar sono il cocktail perfetto per un successo inevitabile.

Alcuni render di House of Ronin prima dell’apertura

Com'è fatto il nuovo building experience di Milano

Un po' Tokyo, un po' New York e un po' Milano, House of Ronin unisce gli stili di alcune delle metropoli più di tendenza nel mondo in un mix vincente. Il nuovo locale meneghino si sviluppa su più livelli. Dall'esterno del palazzo in stile liberty i passanti vedono solo luci rosse, viola e tende nere. Il mistero è parte del successo di House of Ronin. Al piano terra di trova il Piccolo Ronin, con lo Zakaya & Listening Bar: un lungo bancone, pochi tavola e una console da dj in un angolo: questo piano è un'affascinante e veloce osteria izakaya che offre cucina tradizionale giapponese a tempo di musica.

Il sushi ricercato del ristorante di House of Ronin

Il ristorante vero e proprio si trova al primo piano, il Ronin Robata: offre un menù basato sulla “robata”, la tipica griglia giapponese, che immerge i clienti in un ambiente dal design modernista e i colori vivaci. Al terzo piano si trova il Madame Cheng's con un cocktail bar e quattro stanze karaoke private, ognuna con un arredamento a tema differente tra cui anche una sala con palo di pole dance, che è quella in cui hanno trascorso la serata Chiara Ferragni con gli amici. Per un attimo sarà sembrato "di perdersi a tarda notte nelle strade di Shinjuku". A febbraio House of Ronin aprirà anche Shokunin, il ristorante di omakase affidato al maestro Katsu Nakaj, già due stelle Michelin a Tokyo.